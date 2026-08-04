Qué dijo L-Gante sobre Candela Arizaga tras la detención de Facundo Moyano

Las declaraciones del referente de la cumbia RKT llegaron luego de que Facundo Moyano fuera detenido durante la madrugada en el marco de un episodio ocurrido en el departamento del exdiputado.

De acuerdo con la información que trascendió, el encargado del edificio declaró que Arizaga salió corriendo del lugar y que Moyano fue detrás de ella. Además, mostraron las imágenes de cámaras de seguridad que muestran la secuencia en la vía pública y un llamado al 911 realizado minutos antes de que quedara registrado el episodio.

Qué dijo Eva Bargiela sobre la detención de Facundo Moyano

Mientras la causa judicial que involucra a Facundo Moyano continúa generando repercusión tras su detención en la madrugada del martes, otro nombre volvió a ocupar el centro de la escena: el de Eva Bargiela. La modelo fue abordada por PrimiciasYa (América TV) y respondió con firmeza cuando le preguntaron por lo ocurrido con su exmarido.

Moyano permanece detenido acusado de privación ilegítima de la libertad contra Candela Arizaga. Según el testimonio del encargado del edificio, la joven habría salido corriendo del departamento y el exdiputado la siguió.

"No tiene nada que ver conmigo, no tengo nada para decir", expresó Bargiela ante la consulta del cronista Oliver Quiroz.

Frente a la insistencia de la prensa, la modelo volvió a marcar distancia. "No importa si me sorprende o no, no tengo nada para decir del tema", reiteró. Cuando le preguntaron si alguna vez había tenido una actitud similar con ella, respondió tajante: "No me interesa hablar del tema".

La historia de amor entre ambos terminó en 2023, luego de que Moyano anunciara públicamente -y de manera unilateral- la separación. Desde entonces iniciaron un proceso de divorcio que se extendió por dos años, con mediaciones que no prosperaron.

Finalmente, en 2025 firmaron el divorcio. Tiempo después, Bargiela reconstruyó su vida junto a Gianluca Simeone, con quien oficializó su relación y hoy comparte la crianza de su hijo.