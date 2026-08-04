Hallaron muerta a una mujer con la cabeza enterrada en el patio de su casa: la inesperada causa

Mientras avanzaban las tareas periciales, la Policía también intentaba localizar al marido de la víctima para tomarle declaración y reconstruir los últimos movimientos de la mujer.

Segúnt trascendió, todavía restan determinar varios aspectos del caso, entre ellos la titularidad de la vivienda y las circunstancias en las que la amiga encontró el cuerpo.

La principal hipótesis: un accidente doméstico

Si bien en un primer momento la escena hizo pensar en un posible femicidio, con el avance de la investigación esa hipótesis perdió fuerza.

Según las primeras reconstrucciones, la mujer estaba realizando tareas de limpieza en una cámara séptica utilizando una bomba de agua cuando, por causas que aún se investigan, habría sufrido una descarga eléctrica que le provocó la muerte.

Los investigadores creen que el fallecimiento ocurrió durante esas tareas y que la posición en la que fue hallado el cuerpo estaría relacionada con el trabajo que realizaba en el patio.

La investigación continúa

Por estas horas, la causa continúa bajo investigación mientras los peritos analizan los elementos secuestrados en la vivienda y esperan los resultados de las pericias técnicas para confirmar cómo ocurrió el hecho.

Como parte de las medidas ordenadas por la UFI N° 3 de La Plata, este miércoles se realizará la autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento. Además, la Fiscalía dispuso una pericia técnica sobre la bomba centrífuga que estaba junto al cuerpo y solicitó la intervención de especialistas para establecer si existió una fuga de electricidad y determinar por qué motivo se disparó la llave térmica de la vivienda

Aunque la hipótesis del accidente doméstico es la que reúne mayor respaldo hasta el momento, los investigadores continúan reuniendo pruebas antes de descartar definitivamente cualquier otra posibilidad.