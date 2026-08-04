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Hallaron muerta a una mujer con la cabeza enterrada en el patio de su casa: la inesperada causa

La víctima fue encontrada por una amiga en una vivienda de Villa Elisa. Aunque en un primer momento se investigó un posible femicidio, la principal hipótesis ahora apunta a otra causa.

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La mujer fue encontrada en una vivienda ubicada en la zona de 25 y 413 en Villa Elisa. (Foto: Google Maps.)

La mujer fue encontrada en una vivienda ubicada en la zona de 25 y 413 en Villa Elisa. (Foto: Google Maps.)

Una mujer, de unos 59 años, fue encontrada muerta este martes en su vivienda de Villa Elisa, partido de La Plata, en un caso que generó conmoción por la escena con la que se encontraron los investigadores. Parte de su cuerpo estaba enterrado con la cabeza enterrada en un pozo del patio.

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El hallazgo ocurrió en una casa ubicada en la zona de 25 y 413, donde una amiga de la víctima encontró el cuerpo y dio aviso al 911. A partir de ese momento, se desplegó un importante operativo policial y comenzaron las tareas de peritos de la Policía Científica para determinar qué ocurrió.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a la mujer vestida y con la cabeza cubierta de tierra dentro de un pozo en el patio de la vivienda, una escena que inicialmente despertó sospechas sobre un posible crimen.

Una amiga de la mujer fallecida se encontr&oacute; con la escena en el patio de la casa de la v&iacute;ctima. (Foto: archivo).

Una amiga de la mujer fallecida se encontró con la escena en el patio de la casa de la víctima. (Foto: archivo).

Los investigadores preservaron el lugar y realizaron distintas pericias para recolectar evidencias que permitan establecer la mecánica del hecho y las causas del fallecimiento. De acuerdo con las primeras averiguaciones, la mujer habría muerto el domingo, aunque su cuerpo fue descubierto recién dos días después.

Mientras avanzaban las tareas periciales, la Policía también intentaba localizar al marido de la víctima para tomarle declaración y reconstruir los últimos movimientos de la mujer.

Segúnt trascendió, todavía restan determinar varios aspectos del caso, entre ellos la titularidad de la vivienda y las circunstancias en las que la amiga encontró el cuerpo.

La principal hipótesis: un accidente doméstico

Si bien en un primer momento la escena hizo pensar en un posible femicidio, con el avance de la investigación esa hipótesis perdió fuerza.

Según las primeras reconstrucciones, la mujer estaba realizando tareas de limpieza en una cámara séptica utilizando una bomba de agua cuando, por causas que aún se investigan, habría sufrido una descarga eléctrica que le provocó la muerte.

Los investigadores creen que el fallecimiento ocurrió durante esas tareas y que la posición en la que fue hallado el cuerpo estaría relacionada con el trabajo que realizaba en el patio.

La investigación continúa

Por estas horas, la causa continúa bajo investigación mientras los peritos analizan los elementos secuestrados en la vivienda y esperan los resultados de las pericias técnicas para confirmar cómo ocurrió el hecho.

Como parte de las medidas ordenadas por la UFI N° 3 de La Plata, este miércoles se realizará la autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento. Además, la Fiscalía dispuso una pericia técnica sobre la bomba centrífuga que estaba junto al cuerpo y solicitó la intervención de especialistas para establecer si existió una fuga de electricidad y determinar por qué motivo se disparó la llave térmica de la vivienda

Aunque la hipótesis del accidente doméstico es la que reúne mayor respaldo hasta el momento, los investigadores continúan reuniendo pruebas antes de descartar definitivamente cualquier otra posibilidad.

En pocas palabras

  • Hallazgo: Mujer fue encontrada muerta en su vivienda de Villa Elisa, con la cabeza enterrada en un pozo.
  • Hipótesis principal: Se investiga un accidente doméstico por descarga eléctrica mientras realizaba tareas de limpieza en una cámara séptica.
  • Investigación: Aún se realizan pericias para confirmar las causas del fallecimiento y descartar otras posibilidades.
Resumen generado por Thinkindot AI
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