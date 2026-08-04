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Revelaron con qué campeón del mundo habría estado Candela Arizaga

Se conoció parte del historial sentimental que tendría Candela Arizaga, quien habría sido vinculada nada menos que con un campeón del mundo.

4 ago 2026, 20:11
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El nombre de Candela Arizaga volvió a escena tras el confuso episodio que protagonizó junto a Facundo Moyano durante la madrugada. Sin embargo, la modelo rosarina ya había sido mencionada meses atrás en medio del impasse que atravesaron Enzo Fernández y Valentina Cervantes, cuando surgieron versiones que la vinculaban sentimentalmente con el futbolista.

Durante aquel período de distanciamiento entre Enzo y Valentina, comenzaron a circular distintos rumores sobre supuestos acercamientos del campeón del mundo con otras mujeres. Entre esos nombres apareció el de la influencer, una modelo que ganó popularidad tras su relación con L-Gante y que ahora volvió a estar en el foco mediático.

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En A la Barbarossa (Telefe) dieron detalles sobre la versión que relacionaba a la joven con el mediocampista. “Es conocida en el ámbito del modelaje. Nosotros la conocemos porque fue la novia de L-Gante en 2024, tuvo su momento de popularidad. Cuando ella vino a Buenos Aires de Rosario, comenzó a frecuentar mucho el hotel Faena”, contaron Mariana Brey y Diego Brancatelli.

Sobre la vida de la modelo y sus vínculos anteriores, agregaron: “Ella hacía sus presencias y participaciones, luego también tuvo varias parejas de renombre, que no vale ahora la pena involucrarlos. Viajaba mucho a Dubai, que era un destino muy frecuente”.

Luego hicieron referencia al supuesto acercamiento con Fernández durante la crisis con Cervantes: “Después hubo, no me lo puede confirmar, un acercamiento cuando Enzo Fernández estuvo separado. Estuvo relacionado. Y que de la chica de Rosario a hoy, hubo un rotundo cambio físico, rotundo. Se dedicó a pleno en su vida ”.

Qué dijeron de Enzo Fernández y Candela Arizaga

El supuesto vínculo entre Enzo Fernández y Candela Arizaga habría ocurrido entre octubre y noviembre de 2024, luego de la ruptura del futbolista con Valentina Cervantes y mientras Candela, conocida por haber sido pareja de L-Gante, todavía mantenía cierta cercanía con el entorno del cantante.

"Se llama Candela Arizaga. Nació en 2002. El lazo entre ellos es muy cercano. Ella, de vez en cuando invitada por él, se sube a vuelo y lo va a ver", dio a conocer la información Daniel Fava en A la Tarde (América TV) en aquel momento.

Además, el periodista hizo referencia a las fechas en las que podrían haberse producido esos encuentros y mencionó publicaciones que despertaron sospechas entre los usuarios de redes sociales.

"La relación de L-Gante con la modelo y creadora de contenido llegó a mediados del año pasado. La de Enzo con Valentina duró hasta octubre del año pasado, allí se separan y después blanquean". Y agregó: " En diciembre ambos suben una foto en Londres, en la misma rueda".

     

 

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