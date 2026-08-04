Revelaron con qué campeón del mundo habría estado Candela Arizaga

Luego hicieron referencia al supuesto acercamiento con Fernández durante la crisis con Cervantes: “Después hubo, no me lo puede confirmar, un acercamiento cuando Enzo Fernández estuvo separado. Estuvo relacionado. Y que de la chica de Rosario a hoy, hubo un rotundo cambio físico, rotundo. Se dedicó a pleno en su vida ”.

Qué dijeron de Enzo Fernández y Candela Arizaga

El supuesto vínculo entre Enzo Fernández y Candela Arizaga habría ocurrido entre octubre y noviembre de 2024, luego de la ruptura del futbolista con Valentina Cervantes y mientras Candela, conocida por haber sido pareja de L-Gante, todavía mantenía cierta cercanía con el entorno del cantante.

"Se llama Candela Arizaga. Nació en 2002. El lazo entre ellos es muy cercano. Ella, de vez en cuando invitada por él, se sube a vuelo y lo va a ver", dio a conocer la información Daniel Fava en A la Tarde (América TV) en aquel momento.

Además, el periodista hizo referencia a las fechas en las que podrían haberse producido esos encuentros y mencionó publicaciones que despertaron sospechas entre los usuarios de redes sociales.

"La relación de L-Gante con la modelo y creadora de contenido llegó a mediados del año pasado. La de Enzo con Valentina duró hasta octubre del año pasado, allí se separan y después blanquean". Y agregó: " En diciembre ambos suben una foto en Londres, en la misma rueda".