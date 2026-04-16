El insólito pedido del padrastro de Ángel tras haber sido detenido en Comodoro Rivadavia

Qué delitos enfrentan

La causa avanza con imputaciones diferenciadas para ambos detenidos. Mariela Altamirano está acusada de homicidio agravado por el vínculo en carácter omisivo, por no haber protegido a su hijo, un delito que prevé prisión perpetua.

Por su parte, González enfrenta cargos por homicidio simple como presunto autor material de las agresiones. De comprobarse una dinámica de violencia sistemática, la pena podría alcanzar los 25 años de prisión. No obstante, si la investigación determina que actuó con alevosía, también podría recibir una condena a perpetua.

CASO ÁNGEL LÓPEZ: LOS IMPACTANTES DETALLES DE LA AUTOPSIA DEL MENOR DE COMODORO RIVADAVIA CASO ÁNGEL LÓPEZ: LOS IMPACTANTES DETALLES DE LA AUTOPSIA DEL MENOR DE COMODORO RIVADAVIA

El descargo del acusado

Durante la audiencia, González rechazó las acusaciones y aseguró que nunca ejerció violencia contra el menor. “Jamás hubo maltratos”, afirmó ante el tribunal. En esa línea, sostuvo que tanto él como la madre son inocentes y cuestionó el “juicio social” que, según dijo, recayó sobre ellos desde el inicio del caso.

“Se lo corregía como a cualquier nene, pero esas barbaridades que dicen de golpes y maltrato no”, agregó. Además, remarcó que nunca intentaron escapar y que siempre estuvieron a disposición de la investigación: “Quiero que se descubra la verdad y que nos dejen de culpar”.

Sin embargo, los resultados de la autopsia complican su situación judicial. El informe determinó que el cuerpo del niño presentaba más de 20 golpes en la cabeza, lesiones que habrían derivado en un paro cardiorrespiratorio fatal. En ese contexto, la fiscalía lo imputó por homicidio simple, aunque no descarta agravar la calificación si se comprueba alevosía.

La advertencia de la familia

En paralelo, familiares de González expresaron preocupación por su situación en detención. Su hermana aseguró que existe falta de información oficial y reveló un mensaje que él mismo le habría transmitido desde la cárcel: “Si a él le pasa algo, es porque lo mataron y no porque se quiso matar”.

Según relató, el acusado negó cualquier intención de quitarse la vida y pidió que su situación se haga pública. “Dice que no quiere morirse y no se va a suicidar”, sostuvo, en medio de la creciente tensión alrededor del caso.