Se filtró quién sería el tercero en discordia tras la separación de Adabel Guerrero y Martín Lamela

"Es infrenable, ellos ya están mostrándose por todos lados juntos, entonces vamos a contarlo", adelantaba Pampito al aire. Y luego añadió: "Hace dos meses que está de novia con una persona que le presentó su compañera de elenco Valeria Archimó, es amigo de su novio".

"Él va a verla todas noches a Sex. Cuando lo veían pensaban que era un fanático y después se enteraron que estaba saliendo con Adabel", explicó Pampito.

Y dijo quién es ese hombre en cuestión: "Se llama Rodrigo Alenaz, es el director de Rotax, una empresa de automotores. Estuvieron juntos en el cartódromo de Buenos Aires hace un tiempo y esto es de hace dos meses".

"Justo el día que salió el rumor de la separación de de Adabel, Rodrigo estuvo viéndola esa noche en Sex", concluyó el periodista sobre quién sería la nueva pareja de Adabel Guerrero tras la escandalosa separación de Martín Lamela.

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Martín Lamela confirmó su separación de Adabel Guerrero con un duro posteo

A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Martín Lamela explicó los motivos detrás de su separación de Adabel Guerrero tras casi 20 años en pareja.

“No soy una persona de los medios, pero a raíz de la información que circula en la prensa, quería aclarar la situación de mi familia. Con Ada llevamos más de 17 años juntos y por distintos motivos nuestra relación se desgastó”, expresó, manteniendo el perfil bajo de siempre y dejando en claro que el vínculo con la artista venía atravesando dificultades desde hacía tiempo.

Lejos de esquivar los temas más delicados, el empresario también hizo referencia a un quiebre en la confianza dentro de la pareja, sugiriendo que hubo episodios recientes que influyeron directamente en la decisión de separarse.

“En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja. Por eso hoy decidimos separarnos, pero no vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa”, dejó en claro Lamela marcando sus diferencias con los manejos de Adabel Guerrero.

Y cerró con un firme pedido a los medios: “Les pido a todos que por favor respeten nuestra privacidad y eviten amplificar información que solo va a lastimar a mi hija. Muchas gracias”.