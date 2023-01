Caso Báez Sosa: cuántos años de prisión podrían recibir los rugbiers según la condena que tengan

Como ningún letrado del juicio avaló este punto, Hugo Tomei presentó tres posibles imputaciones y sentencias que pueden definir cómo serán los próximos años de sus clientes.

“No hay dolo. No se pudo probar el plan para matar. No hubo estado de indefensión bajo ningún concepto. Hubo una agresión de mis defendidos al grupo de Fernando y creo que ese hecho debe ser encuadrado y calificado en el artículo 95 como homicidio, agresión en riña”, dijo Tomei ayer durante su alegato.

“En su defecto, también planteo homicidio simple con dolo eventual y que se distribuyan las participaciones que el tribunal entienda. Y para concluir, el homicidio preterintencional”, agregó.

El posible futuro de los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa

Hugo Tomei pidió, en primer lugar, que se les aplique a los acusados la figura de homicidio en riña o agresión, que prevé para los rugbiers una posible pena de 2 a 6 años de prisión.

"El homicidio en riña sería una agresión en la que formen parte más de dos personas y que no se pueda determinar quién fue el autor de ese golpe o lesión que provoca la muerte", explicó en declaraciones a 24 el abogado penalista Marcelo Biondi.

Embed

La segunda figura que planteó Tomei fue la de "homicidio simple con dolo eventual", que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión e implica que los imputados debieron haberse representado que, con las patadas y puñetazos que le dieron a Fernando Báez Sosa, podrían haberle ocasionado la muerte, pese a lo cual prosiguieron con su accionar.

"El dolo, esa intención que tiene conexiones materiales de matar, es para que haya un plan para que, en forma premeditada y con alevosía, mate a Fernando. Eso es muy difícil de probar", argumentó Biondi.

Como tercera posibilidad pidió el homicidio preterintencional, en el que sí hay una intención de ir a provocar una lesión, pero de una magnitud tal que no es provocar la muerte. En esta figura penal el autor está determinado, en tanto que la pena prevista es de tres a seis años de reclusión o de uno a tres años de prisión.

Cómo fue el alegato final de la defensa en el juicio

En el cierre de la última jornada de alegatos en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, los ocho rugbiers solicitaron el derecho a tener la última palabra ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores. De manera unánime, todos dijeron estar arrepentidos y le pidieron "perdón" a la familia de la víctima.

El primero en tomar la palabra fue Lucas Pertossi. “Quería pedir disculpas a la familia de Fernando por todo lo causado, estoy arrepentido de lo que pasó, estoy muy mal hasta el día de hoy, muy triste por lo que sucedió. A las personas que afecté, les quiero pedir disculpas, nunca tuve intención de matar a nadie ni de participar en un asesinato”, afirmó.

Luego, habló Blas Cinalli. “Quiero pedir disculpas a todas las personas afectadas, es algo que duele muchísimo hasta el día de hoy. No hubo ningún plan ni nada de lo que se dice”, expresó a su turno.

rugbiers 3 báez sosa.jpg

También se pronunció Matías Benicelli. “Quiero pedir perdón a la familia de Fernando, nunca quise que esto pasara, nunca tuve ningún plan ni intención de matar a nadie. Todos los días lo pienso y estoy arrepentido de lo que pasó. Ojalá se pudiera volver el tiempo atrás, pero ya no se puede. Nunca quise matar a nadie”, aseguró.

A su turno, Ciro Pertossi sostuvo: “Estoy muy arrepentido. Por favor, (quería) pedirle perdón a la familia por haber estado en una pelea donde falleció un chico de nuestra edad. Nunca voy a querer matar (sic) a nadie. Es algo que a mí me afecta mucho. Se murió alguien de nuestra edad. Es muy feo y muy feo de lo que nos acusan”.

Máximo Thomsen, entre lágrimas, también afirmó: "Quería pedir disculpas a la familia y a las personas afectadas. Jamás pensé que algo así podría pasar. Me lastima porque murió un chico de nuestra edad. Jamás tuvimos intención de algo así. Quiero pedir disculpas, sé que a veces las disculpas no alcanzan. Ojalá pudiésemos volver el tiempo atrás y revertir todo esto, pero no podemos y no nos queda otra que pedir disculpas".

tomei.png

Por su cuenta, Enzo Comelli agregó: "Quiero dar mis disculpas a la familia de Fernando. También a mi familia y a las personas afectadas por este hecho aberrante en el que falleció una persona de nuestra edad, que al igual que nosotros tenía toda la vida por delante. Yo sinceramente quiero pedir disculpas a todos los involucrados, que no solo fueron nuestras familias y la familia de Fernando, sino cada una de las personas que dieron testimonio, pasaron este calvario y se sentaron ahí (por los testigos)".

El último en hablar fue Luciano Pertossi. "Quiero pedir disculpas a la familia Báez Sosa y a cualquier persona que haya sido afectada con esto. Nunca quise participar de una pelea donde fallezca una persona (sic). Pido mil disculpas por todo lo malo y siento que lo que ustedes digan o decidan (por el tribunal) va a ser lo correcto. Le pido a Dios que sea algo bueno para todos".