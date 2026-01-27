Increíble robo a una concesionaria de Villa Devoto: se llevaron 60 mil dólares y camisetas de fútbol
El asalto ocurrió en una zona de bares con mucho movimiento nocturno. Además del dinero, los ladrones también se llevaron recuerdos de gran valor afectivo.
Robo a una concesionaria de Villa Devoto: se llevaron 60 mil dólares y camisetas de fútbol.
Unimpactante robo se registró durante la madrugada del domingo en una concesionaria de autos del barrio porteño de Villa Devoto, donde tres delincuentes ingresaron al local y escaparon con 60 mil dólares en efectivo y una valiosa colección de camisetas de fútbol autografiadas. El asalto ocurrió en la esquina de avenida Beiró y Lavallol, una zona con intenso movimiento nocturno.
El hecho se produjo alrededor de las 2 de la mañana y quedó registrado por las cámaras de seguridad, cuyas imágenes serán clave para identificar a los responsables. Los ladrones forzaron las cerraduras, actuaron con rapidez y no se llevaron vehículos del lugar, pese a tratarse de una concesionaria.
De acuerdo con la denuncia, los asaltantes escaparon con dinero en efectivo y entre 100 y 150 camisetas de fútbol firmadas por ex jugadores y deportistas reconocidos. Las prendas pertenecían a los dueños del comercio y tenían un fuerte valor afectivo, ya que habían sido regalos de clientes y amigos vinculados al ambiente deportivo.
Sin embargo, los investigadores sostienen que las camisetas también poseen un alto valor económico en el mercado de reventa, especialmente aquellas de clubes populares como Boca y River, lo que explicaría el interés de los delincuentes.
Embed
“Lo que más nos duele es haber perdido el recuerdo. En los seis años que tenemos la empresa, varios clientes que son jugadores nos regalaron camisetas y eso uno lo valora”, contó Luciano, uno de los dueños de la concesionaria. “Supieron elegir porque se llevaron todas las de Boca y River, que seguro son las que mejor pueden revender”, agregó.
El comerciante remarcó que todas las camisetas estaban dedicadas a la empresa, por lo que aún no logra entender cómo fueron seleccionadas. “La plata se vuelve a generar, quiero las camisetas”, expresó.
La camiseta de Messi que no se llevaron
Entre los datos que llamaron la atención de las víctimas, Luciano reveló que había una camiseta firmada por Lionel Messi que no fue robada. “Un vecino la regaló firmada por él y no se la llevaron. Es raro porque no está dedicada y la pudieron haber vendido”, explicó.
En los videos de seguridad se observa cómo los delincuentes dejaron las oficinas completamente revueltas tras cometer el robo.
Cortes de luz y sospechas de inteligencia previa
Uno de los elementos que ahora resulta clave para la investigación es que entre la 1 y las 3 de la madrugada se registró un corte parcial de luz en esa cuadra. Vecinos aseguraron que el apagón afectó únicamente al tramo donde se encuentra la concesionaria, mientras que los bares de enfrente continuaban con suministro eléctrico.
Además, la alarma del local no se activó durante el asalto, a pesar de que el comercio cuenta con sistemas de seguridad y cámaras. Por este motivo, los investigadores no descartan que los delincuentes hayan realizado tareas de inteligencia previas para desactivar los dispositivos.
Este martes, efectivos policiales se presentaron en el lugar para tomar declaraciones a los dueños y avanzar con las pericias, mientras analizan las imágenes de las cámaras y otros elementos que permitan identificar a los autores del robo.