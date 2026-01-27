Increíble robo a una concesionaria de Villa Devoto: se llevaron 60 mil dólares y camisetas de fútbol

Embed

“Lo que más nos duele es haber perdido el recuerdo. En los seis años que tenemos la empresa, varios clientes que son jugadores nos regalaron camisetas y eso uno lo valora”, contó Luciano, uno de los dueños de la concesionaria. “Supieron elegir porque se llevaron todas las de Boca y River, que seguro son las que mejor pueden revender”, agregó.

El comerciante remarcó que todas las camisetas estaban dedicadas a la empresa, por lo que aún no logra entender cómo fueron seleccionadas. “La plata se vuelve a generar, quiero las camisetas”, expresó.

La camiseta de Messi que no se llevaron

Entre los datos que llamaron la atención de las víctimas, Luciano reveló que había una camiseta firmada por Lionel Messi que no fue robada. “Un vecino la regaló firmada por él y no se la llevaron. Es raro porque no está dedicada y la pudieron haber vendido”, explicó.

En los videos de seguridad se observa cómo los delincuentes dejaron las oficinas completamente revueltas tras cometer el robo.

segun-el-dueno-de-la-concesionaria-los-delincuentes-se-llevaron-entre-100-y-150-camisetas-de-futbol-firmadas-foto-tn-ES5SSJQONBDJDH3E6C2XUCE2H4 Según el dueño de la concesionaria, los delincuentes se llevaron entre 100 y 150 camisetas de fútbol firmadas.

Cortes de luz y sospechas de inteligencia previa

Uno de los elementos que ahora resulta clave para la investigación es que entre la 1 y las 3 de la madrugada se registró un corte parcial de luz en esa cuadra. Vecinos aseguraron que el apagón afectó únicamente al tramo donde se encuentra la concesionaria, mientras que los bares de enfrente continuaban con suministro eléctrico.

Además, la alarma del local no se activó durante el asalto, a pesar de que el comercio cuenta con sistemas de seguridad y cámaras. Por este motivo, los investigadores no descartan que los delincuentes hayan realizado tareas de inteligencia previas para desactivar los dispositivos.

Este martes, efectivos policiales se presentaron en el lugar para tomar declaraciones a los dueños y avanzar con las pericias, mientras analizan las imágenes de las cámaras y otros elementos que permitan identificar a los autores del robo.