Una reconocida periodista puso fin a su relación luego de tres años

También se repasaron algunos antecedentes sentimentales de Giuliani. En 2020 fue pareja de Cande Tinelli y, actualmente, se desempeña como coach deportivo en el club San Lorenzo.

En paralelo, volvió a reflotarse un capítulo muy comentado del pasado sentimental de Alina Moine, vinculado a los rumores de romance con Marcelo Gallardo, que la conductora siempre desmintió. Incluso cuando circuló una foto de un viaje compartido por Europa, ella aclaró su postura.

Embed

alina-moine-cande-tinelli-y-fede-giuliani-1575205

Alina-Moine-y-su-novio-en-uruguay.jpg

(Foto: Revista Gente) - Alina Moine y Federico Giuliani en Uruguay 2024.

¿Qué pasó entre Alina Moine y Marcelo "Muñeco" Gallardo?

Hace dos años, en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece), la periodista Alina Moine fue contundente respecto a esto: “La verdad es que fuimos amigos muy íntimos con Marce”. Además, reconoció cuál fue el principal error: “No haber blanqueado más nuestra amistad, pero yo también tenía ese prejuicio de ‘yo soy periodista deportiva, Marce es el técnico de River´”.

Sobre las versiones que circularon en aquel momento, Alina fue clara: “Por ahí para el afuera se hace un mundo que con Marce no nos hacíamos”. Y respecto al vínculo actual con el exentrenador, detalló: “Marce me escribió para navidad, para año nuevo. Él es más bueno que yo en estas cosas protocolares”.

Finalmente, al referirse a la relación de Gallardo con Geraldine La Rosa, la madre de sus hijos, expresó su deseo sin entrar en polémicas: quiere que el Muñeco “sea feliz de la misma forma en que él está feliz por mi”.