Una reconocida periodista puso fin a su relación luego de tres años
La relación venía mostrándose sólida y sin señales de crisis, pero una información televisiva encendió todas las alarmas. ¿De quién se trata?
27 ene 2026, 22:43
El mundo del espectáculo quedó en shock este martes por la noche, luego de que trascendiera una ruptura que nadie veía venir. Una reconocida periodista deportiva habría puesto punto final a una relación que llevaba varios años y que, hasta hace poco, se mostraba firme y sin conflictos públicos.
Se trata deAlina Moine y Federico Giuliani, quienes se habrían separado luego de tres años de noviazgo. La noticia sorprendió incluso a su entorno más cercano, ya que en los últimos meses la pareja se dejaba ver muy unida y atravesando un buen momento personal.
La información fue revelada este martes por la periodista Pilar Smith en LAM (América TV), donde aportó algunos detalles sobre el vínculo: “Estaban juntos desde mayo de 2023 y blanquearon a través de las redes sociales, parecía todo color de rosa”.
Si bien no trascendieron los motivos concretos de la ruptura, la panelista deslizó que habría existido un desgaste que la pareja no logró revertir. Por el momento, ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas al respecto.
También se repasaron algunos antecedentes sentimentales de Giuliani. En 2020 fue pareja de Cande Tinelli y, actualmente, se desempeña como coach deportivo en el club San Lorenzo.
En paralelo, volvió a reflotarse un capítulo muy comentado del pasado sentimental de Alina Moine, vinculado a los rumores de romance con Marcelo Gallardo, que la conductora siempre desmintió. Incluso cuando circuló una foto de un viaje compartido por Europa, ella aclaró su postura.
(Foto: Revista Gente) - Alina Moine y Federico Giuliani en Uruguay 2024.
¿Qué pasó entre Alina Moine y Marcelo "Muñeco" Gallardo?
Hace dos años, en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece), la periodista Alina Moine fue contundente respecto a esto: “La verdad es que fuimos amigos muy íntimos con Marce”. Además, reconoció cuál fue el principal error: “No haber blanqueado más nuestra amistad, pero yo también tenía ese prejuicio de ‘yo soy periodista deportiva, Marce es el técnico de River´”.
Sobre las versiones que circularon en aquel momento, Alina fue clara: “Por ahí para el afuera se hace un mundo que con Marce no nos hacíamos”. Y respecto al vínculo actual con el exentrenador, detalló: “Marce me escribió para navidad, para año nuevo. Él es más bueno que yo en estas cosas protocolares”.
Finalmente, al referirse a la relación de Gallardo con Geraldine La Rosa, la madre de sus hijos, expresó su deseo sin entrar en polémicas: quiere que el Muñeco “sea feliz de la misma forma en que él está feliz por mi”.