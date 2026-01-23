El último parte médico de Bastián anticipa una nueva operación: qué intervención le harán

El accidente entre el UTV y la camioneta

El accidente ocurrió el lunes 12 de enero, cuando el UTV en el que viajaba Bastian junto a su familia colisionó con una camioneta Amarok en la zona de médanos de La Frontera, Pinamar.

El niño fue internado inicialmente en un hospital local, donde fue operado en dos ocasiones. Debido a la complejidad de sus heridas, fue trasladado de urgencia en helicóptero sanitario a Mar del Plata para una intervención adicional.

La investigación judicial continúa en curso, con pericias en ambos vehículos involucrados. La fiscalía solicitó la imputación de Maximiliano Jerez, padre del menor, por lesiones culposas, al considerar que no se respetaron las medidas de seguridad.