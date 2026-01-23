En vivo Radio La Red
Policiales
parte médico
Operación
ACCIDENTE EN PINAMAR

El último parte médico de Bastián anticipa una nueva operación: qué intervención le harán

Bastián, de 8 años, se encuentra internado en terapia intensiva tras un grave accidente en Pinamar y será sometido a una nueva operación para garantizar su respiración.

El nuevo parte médico anticipó que el nene de 8 años atraveserá una nueva operación. (Foto: archivo).

Bastián, el niño de 8 años que sufrió un grave accidente el 12 de enero en Pinamar, será sometido a una nueva operación en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata. Los médicos realizarán una traqueotomía para garantizar una vía respiratoria estable.

Oremos por él: el desesperado mensaje de la mamá de Bastián tras el nuevo parte médico

El último parte médico del hospital indica que el menor “permanece bajo estricto control médico, pronóstico reservado e internado en la unidad de terapia intensiva”.

Las graves lesiones del nene de 8 años

Además, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires indicó ayer que Bastián presenta “lesiones cerebrales y cervicales severas”.

Las preocupaciones sobre su estado neurológico surgieron cuando los médicos intentaron retirarle el respirador para evaluar si podía respirar por sí mismo. Al no lograrlo, se retomó la asistencia mecánica y se programó la traqueotomía para asegurar una vía aérea más segura.

El accidente entre el UTV y la camioneta

El accidente ocurrió el lunes 12 de enero, cuando el UTV en el que viajaba Bastian junto a su familia colisionó con una camioneta Amarok en la zona de médanos de La Frontera, Pinamar.

El niño fue internado inicialmente en un hospital local, donde fue operado en dos ocasiones. Debido a la complejidad de sus heridas, fue trasladado de urgencia en helicóptero sanitario a Mar del Plata para una intervención adicional.

La investigación judicial continúa en curso, con pericias en ambos vehículos involucrados. La fiscalía solicitó la imputación de Maximiliano Jerez, padre del menor, por lesiones culposas, al considerar que no se respetaron las medidas de seguridad.

