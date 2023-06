Caso Cecilia Strzyzowski: fuertes declaraciones de los hermanos Sena que complican a la familia

Embed

"Emerenciano, César y Marcela estuvieron cenando acá el viernes 2 de junio. Una persona que comete un crimen no va a estar tan campante como ellos estaban acá", señaló y alegó que la cena fue en el marco del cierre de campaña de la familia y que por esos días "estaban a las corridas, de acá para allá".

Ese mismo día, el 2, Marcelina relató que continuaron "pintando el mural" que mostraron en la nota y, además, justificó los seis millones de pesos que fueron encontrados en posesión de su hermano: "Ellos hacen obras, jardines, hospitales, la gente come y hay que pagar todo eso".

Sobre la presencia de Gustavo Obregón en la cena, dijo "no recordar" si estaba, y decidió no opinar sobre la declarción de la mano derecha de los Sena, quien aseguró "descartar una bolsa".

image.png Cecilia Strzyzowski es buscada desde el 1 de junio.

"No soy juez ni abogado, para eso están los profesionales" señaló tras asegurar que a su hermano "lo quieren enterrar por ser político. Los Sena no somos asesinos, no somos ningún clan ni ninguna mafia".

Las cámaras de A24 recorrieron todo el predio en vivo, y cuando la conductora, Soledad Larghi, le consultó sobre Cecilia aseguró que "no puedo decir mucho porque la vi tres veces", y luego, algo molesta, disparó contra la familia de la víctima.

"Lo único que te puedo decir es que yo conocí a Cecilia en diciembre cuando Cesar terminó sexto año de la escuela industrial. Yo no sabía quien era, me la presentaron", y a continuación puso en duda los dichos de la madre de la joven desaparecida. Sucede que para la familia de Cecilia, él tenía 26 años, aunque en realidad tiene 19 años, lo cual "es raro" para Marcelina.

Remueven un extraño pavimento en el barrio Emerenciano Sena en busca de rastros de Cecilia Strzyzowski

En el marco de la causa por la desaparición de Cecilia Strzyzowski, la Policía de la provincia de Chaco llevó a cabo este jueves nuevos procedimientos.

Una de las medidas ordenadas por los investigadores implicó remover el asfalto de una cuadra que había sido pavimentada hace tan solo unos días en el barrio Emerenciano Sena.

Los vecinos de la zona fueron los primeros en notificar a las autoridades sobre este particular suceso. Según su testimonio, la cuadra en cuestión fue asfaltada durante la madrugada, y se limitaron a tapar únicamente un tramo de aproximadamente 100 metros.

Ante esta información, la policía científica decidió extraer el asfalto colocado en esa ubicación con el objetivo de averiguar las razones detrás de la cobertura parcial y reciente.