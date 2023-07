Caso Cecilia Strzyzowski: la sorpresiva medida del fiscal que implica un duro golpe para los Sena

La medida judicial se da tras la difusión de una serie de cartas de alto impacto esta semana de la dirigente social Marcela Acuña, una de las detenidas por el crimen de Cecilia en Chaco.

Las cartas de Marcela Acuña

La primera carta de la mujer del clan Sena que trascendió esta semana afirmaba: "Te quiero mucho Emerenciano, te pido que tengas la valentía de siempre, la que enseñaste y que hoy me mantiene firme en mis convicciones y en el amor".

Y agrega: "Sabés, me siento muy triste, pienso en César en todo lo que estará pasando y sufro mucho, pero dejo en manos de Dios y la Virgen que me lo cuiden hasta que pueda salir de aquí”.

marcela acuña y cesar sena.jpg Marcela Acuña, junto a César y Emerenciano Sena, su esposo (Foto: archivo).

Además, sostenía: “Si salís antes, no lo abandones, está muy solo y tengo miedo de que atente contra su vida. Solo quiero decirte que todos los días tómalo como una victoria contra la muerte. Sonreí, reza, soñá, movete, y aliméntate. Tu pastilla tomala con la comida, con la cena, no antes ni después”.

Y cerraba: "Sos mi horizonte, te quiero en libertad, aunque yo no salga. Vos sos mi líder, nunca te lo dije, pero bueno, siempre fue así. Siento que te fallé por cubrir a César y no puedo vivir con eso. Si no salís, no sé qué va a pasar conmigo. Mi fuerza sos vos y ayudas a mi hijo".

En la segunda misiva, decía: “Bajo ningún concepto, dado todo punto de vista, ni Emerenciano ni yo tenemos las manos manchadas con sangre, no hay antecedentes, ni historias que puedan justificar semejante barbaridad”.