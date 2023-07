La confesión de Emerenciano Sena desde la cárcel por Cecilia Strzyzowski: "Si yo sabía..."

Sin embargo, para el nuevo abogado de Emerenciano Sena, la reciente confirmación de la sangre "no implica que su cliente haya participado del crimen" ya que "no hay un elemento de convicción suficiente que demuestre su participación".

Cómo se encuentra Emerenciano Sena

De acuerdo al letrado Armando Nicolás Boniardi Cabra, el líder piquetero "pasa sus días en una celda de 2x2 y recibe la visita de familiares, ya que tiene como ocho hijos".

"Él tiene buena salud, aunque psicológicamente no está tan bien. No tiene teléfono, cosa que todos los presos de Chaco tienen. Ni siquiera le dejaron ingresar una virgen para rezar", contó el abogado en una entrevista con el diario Clarín.

"Cuando lo vi a Sena por primera vez me encontré con alguien muy calmo, con paciencia. La está comiendo gratis. Él dijo: 'Si yo sabía lo que estaba pasando entre mi hijo y Cecilia, lo llevaba a la comisaría'", detalló.

“Según la geolocalización de su celular, Emerenciano salió a las 8 de su casa, mientras que su hijo César -principal sospechoso del femicidio- y su esposa Cecilia llegaron a las 9.15. A las 10.46, César salió lastimado en el cuello, mientras que Emerenciano regresó a su casa a las 12.16", agregó el abogado.

No obstante, el equipo fiscal a cargo de la investigación sostiene en la causa que "entre las 12:13 y 13:01 horas, Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena procedieron a dar muerte a Cecilia".

Otro punto en que el letrado basará su defensa es que "la fiscalía no demostró el plan de coautoría" para matar a la joven que tenían los tres acusados.

"Emerenciano se postulaba como diputado. Lo que pasó con Cecilia no lo benefició. No era enemigo de ella. No le hizo nunca nada, ¿por qué se iba a a arriesgar a involucrarse en un crimen un mes antes de las elecciones?", cuestiona.

La sangre encontrada en la casa de los Sena pertenece a Cecilia Strzyzowski

Ayer, los peritos del caso confirmaron que la sangre encontrada en la casa de los Sena pertenece a Cecilia Strzyzowski. El resultado arrojó un 99,99% de compatibilidad.

Cabe mencionar que la sangre cotejada fue tomada del piso de la habitación, de la parrilla de madera de la cama y en recortes de la tela del colchón de la vivienda ubicada en la calle Oro que habitaba la familia Sena.

Trascendió además que los objetos que habían sido hallados quemados en un patio de la casa de la familia Sena eran restos de una mochila y una billetera de Cecilia Strzyzowski.