Caso Emmily Rodrigues: la fiscalía pidió llevar a juicio oral al empresario Francisco Sáenz Valiente

Los fiscales indicaron que, con el correr de las horas, la joven comenzó a presentar un cuadro de alteración psíquica evidente, producto del consumo de estupefacientes, una situación que resultaba perceptible para todos los presentes. Pese a ello, remarcaron que no se interrumpió la reunión ni se solicitó asistencia médica inmediata.

OPISXVATWFCP7DZK7VJD27J5VY Saenz Valiente y Emmily Rodríguez.

Para el Ministerio Público Fiscal, esa conducta fue determinante. Consideraron que el imputado creó y controló un escenario de riesgo y que, al advertir la descompensación de la víctima, tenía el deber legal de actuar para proteger su vida. Sin embargo, lejos de hacerlo, permitió que la reunión continuara y que Emmily siguiera consumiendo sustancias, cuando ya no estaba en condiciones de valerse por sí misma.

Recién cerca de las 9 de la mañana se realizaron los primeros llamados a los servicios de emergencia, cuando la joven atravesaba un estado de extrema desesperación, con gritos y pedidos de auxilio que incluso fueron escuchados por vecinos del edificio. Minutos después, Emmily cayó desde una ventana del sexto piso hacia el pulmón del edificio y murió durante su traslado al Hospital Fernández.

Abandono de persona y perspectiva de género

En ese contexto, la fiscalía concluyó que la figura penal que mejor describe lo ocurrido es la de “abandono de persona agravado por el resultado de muerte”, ya que Sáenz Valiente habría omitido brindar ayuda o asistencia médica oportuna a una persona que él mismo había colocado en una situación de extrema vulnerabilidad.

asi-quedo-la-ventana-desde-donde-cayo-emmily-rodrigues-foto-fiscales-web-N4VATOCSMNFKJEMFCFTWM5OBIY Saenz Valiente y Emmily Rodríguez.

El requerimiento también subrayó que el análisis del caso debe realizarse con perspectiva de género, al tratarse de la muerte violenta de una mujer en un contexto sexualizado. Según indicaron, esto obliga al Estado a investigar y juzgar los hechos en estricto cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, sin estereotipos ni prejuicios de género.

Ahora será el juez de la causa quien deberá resolver si hace lugar al pedido de la fiscalía y eleva el expediente a juicio oral contra el empresario Francisco Sáenz Valiente, en una de las causas más resonantes de los últimos años.