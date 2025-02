Qué dijo ante la Justicia la última persona que vio a Emmily Rodrígues con vida

Por su parte, la abogada de Emmily, Raquel Hermida Leyenda, dijo que Magalhaes Mourao es “quien llevó a las chicas y quien proporcionó la droga”. En tanto, la médica, en cambio, manifestó que no entregó a nadie.

También dijo que dentro de la habitación en la que ella estaba no hubo ninguna relación sexual y que el encuentro entre todos tampoco tuvo ese fin. “Emmily tenía dinero en efectivo en su cartera, $60.000. Ella no tenía tarjeta de crédito, todo lo pagaba en efectivo”, sostuvo.

Luego precisó que todo ocurrió cerca de las 9 de la mañana y que en la última media hora hubo un cambio rotundo en Emmily: “Se puso muy mal, le giraban los ojos como si estuviera poseída”.

“Se puso muy agresiva, me lastimó y tuve miedo porque tenía mucha fuerza. No imaginé en mi vida que podía pasar algo así. Fue una fatalidad. Un suicidio. Emmily tenía sus cigarrillos de marihuana y siempre consumió su droga aparte. Todo lo que pasó fue una fatalidad, no se trató de un homicidio”, completó la médica.

Francisco Sáenz Valiente está procesado sin prisión preventiva

Magalhaes Mourao es quien estaba con el empresario Francisco Sáenz Valiente, el principal sospechoso por la muerte de la joven. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, cuando ocurrió el hecho en el departamento solo estaba con ellos. La querella intenta establecer si la médica lo ayudó a encubrir el hecho.

El empresario Francisco Sáenz Valiente estuvo 20 días detenido y luego el juez Martín Del Viso lo liberó por falta de mérito. Sin embargo, está procesado por homicidio culposo y facilitación de estupefacientes. Actualmente, sigue en libertad, procesado sin prisión preventiva y monitoreado con una tobillera que le impide circular por determinadas zonas.