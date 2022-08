Caso García Belsunce: la madrastra de Nicolás Pachelo hizo una fuerte declaración: ¿qué dijo?

“Siempre pensamos que Nicolás había matado a María Marta, que le fue a robar, y no a matar, y María Marta se tuvo que defender”, reveló Barbará, en una de las frases más comprometedoras que declaró contra su hijastro.

La mujer, con permiso del tribunal, realizó su declaración dándole la espalda a Nicolás Pachelo y sus abogados.

En otro momento, Barbará aclaró: "Yo no le tengo miedo a Nicolás Pachelo. Le tengo miedo a lo que puede hacer con mis nietos o mis hijos. Mi vida ya me la destruyó. Mi vida sin Roberto fue otra".

Las sospechas por la muerte del padre de Nicolás Pachelo

Lo primero que dijo Barbará cuando ingresó ayudada por su bastón y tomó asiento, fue: “Hace 30 años que me vengo sacando este peso de encima, esta mochila de las mentiras”.

La primera parte de la declaración de la mujer hizo hincapié en los problemas que le traía Nicolás a su pareja Roberto y cómo influyó negativamente en su relación con quien fue el padre de dos de sus hijos.

En varios tramos de su declaración, Barbará reiteró varias veces la mala relación entre Nicolás Pachelo y su padre Roberto, al punto de que lo acusó de ser el asesino de su esposo, muerte ocurrida en 1996 cuando apareció con un tiro en la cabeza en la tosquera de Pilar y que, sin embargo, para la justicia que la investigó, fue un suicidio.

“Nunca me comí el tema del suicidio. Pienso que lo mató Nicolás”, afirmó la mujer, quien estuvo acompañada en la sala de audiencias por Agustín, uno de sus cinco hijos y uno de los dos, fruto de su relación con Pachelo padre.

Embed

También recordó que el propio padre de Roberto –abuelo de Nicolás- dijo cuando vio el cuerpo del hombre: “Me lo mató este hijo de puta”, en referencia a su nieto mayor.

Las sospechas sobre el crimen de María Marta García Belsunce

Al referirse a su relación con el country de Pilar donde se cometió el crimen de García Belsunce, la mujer explicó que junto a su esposo había comprado el terreno para construir Carmel, donde la familia Carrascosa-García Belsunce tenía tres lotes.

Barbará sostuvo que a María Marta solo la vio una vez en un partido de polo y que tenía referencias de ella por intermedio de amigas en común que formaban parte de la Damas de Pilar, donde García Belsunce era tesorera suplente.

“Me hablaban de ella, me decían que era una tipa derecha, con garra y fuerte”, recordó la mujer, quien agregó que tuvo peleas con mucha gente al mencionar que para ella y su familia el asesino de la socióloga fue Pachelo y no Carlos Carrascosa o la familia García Belsunce.

“Nosotros estábamos sentados en la mesa almorzando con Pancho (Francisco) y Agustín (Pachelo, hermanos de Nicolás) y nos enteramos que a María Marta la habían matado. Nosotros nos miramos y dijimos ´la mató´ en referencia a Nicolás”, rememoró.

La mujer calificó a Nicolás Pachelo como “ladrón, tránsfuga, porque robó toda la vida, le robó a sus amigos, les robaba las llaves de la casa” y dijo además que a ella y a los hijos que había tenido con Roberto, el ahora acusado “los odió toda la vida”.