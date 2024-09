Caso Kiczka: no hallaron material de abuso infantil en los dispositivos electrónicos incautados en el último allanamiento

La pesquisa de los equipos se realizó bajo estrictas normas legales, con la participación de representantes de la familia allanada y peritos de ambas partes, tal como lo establece el protocolo judicial.

En otro orden, el presidente del partido Activar, Pedro Puerta, fue denunciado por incitar a poner una droga o sustancia en el mate para cometer abusos. El compañero de partido de Germán Kiczka lo hizo en un programa de radio que compartió junto con el ex diputado, y ahora detenido junto con su hermano por pedofilia.

La denuncia fue realizada por el abogado Carlos Benítez ante la Cámara de Representantes de Misiones luego de que se vuelva a difundir un polémico video donde se lo escucha a Puerta dando a conocer una droga que "duerme" mujeres.

Video-de-Pedro-Puerta-y-German-Kiczka-desata-polemica-por-declaraciones-sobre-estimulantes-eroticos.jpg Pedro Puerta, fue denunciado por incitar a poner una droga o sustancia en el mate para cometer abusos. (Foto: captura)

Los dichos que complican a Pedro Puerta

"Traje un estimulante erótico. Ese vos le pones al mate y le convidás a la guaina (adolescente) o tu elección sexual del momento", explica entre risas el presidente del partido Activar.

Luego, la conversación en vivo, continuó cuando, con un gesto polémico, Puerta expresa: "Y al tercer mate, chau".

En ese momento el ex legislador le pregunta si le había funcionado a lo que el hijo del ex gobernador Ramón Puerta respondió: "Hermano, no sabés, me quedé sin yerba".