Las llamadas entre Germán Kiczka y su esposa mientras estaba prófugo, en la mira de la investigación

Además, el acusado de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, mantuvo conversaciones con su pareja, Alejandra F. donde se pudo descubrir la pista que reveló que en el domicilio de sus suegros podía haber más dispositivos con ese material.

Según Misiones Online en los chat encontrados Alejandra mencionó: “Lo único que te voy a pedir es que la notebook que está en la casa, la marrón, hay que deshacerse. Puede haber material viejo, no sea cosa que un día caigan a casa o algo”.

Asimismo, la mujer añadió: “Rompela o la llevamos a lo de Clarita o no sé”. A lo que el ex legislador respondió: “Ok china pero yo tengo fueros, no pueden entrar a mi casa de ninguna forma, no hay juez que pueda. Pero si te deja más tranquila, la tiro. A mí no me pueden investigar”.

german-kiczkajpg.webp Germán Kiczka seguirá detenido. (Foto: archivo)

La preocupación de Kiczka por la computadora

Siguiendo su conversación, la pareja de Kiczka volvió a presionar sobre la decisión de deshacerse de una computadora. “Qué sabés si Noelia no contó que hay una compu en el piso de casa. Pueden investigar y esa compu está muy a la vista, y el aparato ese que tiene las fotos también”.

Por último, en los mensajes se mostró: “Vamos a meter en una bolsa y llevamos a lo de mi mamá. Estoy ordenando un poco acá”.