En otra audiencia por el caso Loan, salen a la luz detalles sobre el inicio del operativo de búsqueda

La fiscalía rechazó la solicitud. El fiscal Carlos Schaffer sostuvo que admitir ese planteo afectaría el desarrollo del juicio y cuestionó la estrategia de las defensas.

Tras un cuarto intermedio, el tribunal desestimó el pedido. Baqué adelantó que recurrirá la decisión ante la Cámara de Casación.

El relato del primer testigo

El primer testigo en declarar fue Virginio Leonardo Medina, esposo de una de las hermanas de María Noguera, madre de Loan. Durante su exposición, reconstruyó cómo tomó conocimiento de la desaparición del nene y contó que ese mismo día recibió en su taller a Cristian Agustín Gutiérrez, un conocido de Antonio Benítez, uno de los imputados.

Según explicó ante el tribunal, Gutiérrez había llevado una motocicleta y le comentó que Benítez lo había convocado para sumarse a la búsqueda del menor. Medina también aseguró que recién al día siguiente vio a los acusados participando de los rastrillajes.

El testigo indicó que colaboró en los operativos desde el momento en que se denunció la desaparición hasta el mediodía de la jornada siguiente. En ese marco, describió el terreno donde se realizaron las tareas y señaló que había sectores de monte con caminos estrechos y zonas cerradas que complicaban el acceso, aunque podían recorrerse a pie con linternas.

Además, estimó que en la búsqueda participaron alrededor de 150 personas, aunque aclaró que no pudo precisar cuántas pertenecían a las fuerzas de seguridad. Por último, sostuvo que nunca recibió información directa sobre cómo desapareció Loan y remarcó que no tenía conocimiento de detalles concretos sobre lo ocurrido ese día.

Quiénes declaran en la audiencia

Además de Medina, fueron convocados Víctor Gustavo Fernández, Hugo Daniel Alegre y el suboficial Mariano Hernán Duarte.

Duarte fue el policía que recibió el primer llamado telefónico alertando sobre la desaparición de Loan por parte de María Victoria Caillava y luego notificó el hecho a la comisaría de 9 de Julio.

Alegre, en tanto, intervino durante las primeras horas del operativo de búsqueda, mientras que Fernández ya había declarado durante la etapa de instrucción y volverá a aportar detalles ante el tribunal en esta nueva audiencia.