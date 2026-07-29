El radical cambio de look de Guillermina Valdés que causó furor: “Como la vida misma”

Mientras se miraba frente al espejo y disfrutaba del momento saboreando unos mates, la expareja de Marcelo Tinelli reflexionó sobre los cambios y las distintas etapas que atraviesa a lo largo del tiempo. “Y acá andamos, tan cambiantes, como la vida misma. Un año de pelo corto, seis colores y aquí otro cambio… con ayudín”, escribió Guillermina Valdés al acompañar las imágenes del nuevo look.

Más allá de la modificación en su apariencia, está claro que la elección representa para la actriz una vuelta a una estética con la que se sintió identificada durante muchos años. El vínculo con su peluquero y la decisión de recuperar una imagen clásica dentro de su recorrido profesional reflejan la importancia que tiene para ella el cuidado personal y la posibilidad de reinventarse.

Con este renovado estilo, Guillermina Valdés deja atrás una etapa marcada por el cabello corto y se anima nuevamente a una versión más juvenil y cercana a la que muchos recuerdan de sus comienzos. De esta manera, la nueva imagen combina elegancia, naturalidad y un aire renovado, manteniendo la esencia que la acompañó a lo largo de su carrera.

Por qué Guillermina Valdés no fue al último adiós de Ernestina Pais, su amiga y excompañera de teatro

La muerte de Ernestina Pais generó una profunda tristeza en el ambiente artístico. La conductora y actriz falleció el viernes 26 de junio de este año, a los 54 años, luego de ser embestida por una formación del Tren de la Costa mientras circulaba con su vehículo por un cruce ferroviario en San Isidro.

En medio del dolor por la inesperada noticia, Guillermina Valdés habló públicamente sobre su ausencia en la despedida de su amiga y compañera de elenco en la obra El divorcio del año. La actriz decidió no asistir al último adiós que se realizó el 28 de junio, tanto en la casa velatoria ubicada en Palermo como en el cementerio de la Chacarita, donde se reunieron familiares, amigos y colegas de la artista.

Durante una entrevista en el ciclo La mañana con Moria (El Trece), Guillermina Valdés recordó el vínculo que construyó con Ernestina Pais durante el tiempo que compartieron escenario y destacó el momento personal que atravesaba su amiga.

En ese contexto, Moria Casán expresó su tristeza por la tragedia y señaló: "Es el golpe que más me pegó lejos con una mujer tan joven y duro por cómo fue".

Por su parte, Guillermina Valdés remarcó lo injusto que fue el desenlace para alguien que, según contó, estaba atravesando una etapa de renovación en su vida. “Es injusto por su alegría, por su agradecimiento a este momento personal. La vida le estaba dando la oportunidad de empezar de nuevo, con algo que ella me decía: ‘No me imaginaba que en este momento de mi vida iba a comenzar una carrera como actriz y qué bien me siento’”, relató.

Además, la actriz contó que nunca dejó de mantenerse en contacto con Ernestina Pais y recordó un particular momento que vivió con su hijo Benicio pocas horas antes de conocerse la noticia de la tragedia.

“Yo me abrí (de la obra) porque no podía irme de gira. Fue un duelo que hicimos juntas, un cierre, pero seguimos hablando hasta hace tres días porque iniciamos un vínculo hace siete u ocho meses y teníamos en contacto. Nos queremos mucho, no voy a hablar en pasado porque la siento y quiero mucho a su hijo”, explicó.

También rememoró el inesperado encuentro con el joven: “Fui a la peluquería y a Benicio lo vi ese mismo día. Nos sacamos una foto y él se la mandó a la mamá y a las tres horas me enteré de la noticia y fue duro”.

Finalmente, Guillermina Valdés aclaró los motivos por los que eligió no estar presente en la ceremonia de despedida. “Yo tengo mis tiempos como todos. Cada uno procesa y yo ayer no estuve. Vi la invitación y pensé que iba a ser algo muy chiquito, cerrado. Hablé con Ben todos los días y me quedo tranquila porque, de alguna manera, pude estar cerca de su hijo y que sepa que él cuenta conmigo”, aseguró.

Tras escuchar sus palabras, Moria Casán también manifestó su apoyo a Benicio y cerró con un mensaje especial: “Y cuenta conmigo también Benicio que me escribió ayer”, concluyó.