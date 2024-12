Caso Loan: el audio del "cazador autoconvocado" que revela una traición

“Con Roberto Méndez nos conocemos desde hace tiempo y con él abrí el grupo de cazadores y denunciamos a Flora y Fauna por las barbaridades que estaban haciendo, pero cuando Méndez fue el abogado de la causa me dejó de lado y por eso me fui el 3 de agosto, además de ver que llegaban peritos que no peritaban”, contó Pata en un audio.

Embed

Marcelo Benítez, periodista correntino, contó en A24 la intensidad que tenía Pata y el compromiso que había tomado con la causa Loan por marte del “cazador autoconvocado”. Pero también destacó que Pata se sintió desplazado por el entorno del nene de 5 años desaparecido, luego de haber trabajado dos meses junto a ellos.

El cuerpo de Alejandro “Pata” fue hallado en su casa de la localidad de Esquina, en Corrientes. El mensaje premonitorio que había publicado en sus redes había anunciado un posible suicidio, pero las causas de su muerte aún sigue siendo un misterio más del caso Loan.