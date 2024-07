Caso Loan: el fiscal federal dijo que está "abocado a encontrar al niño"

Sobre si habrá nuevas detenciones aclaró: “No sabemos, ese no es un resorte nuestros”, y añadió que “estoy abocados encontrar al niño en las condiciones en que esté que no la sabemos”.

HABLA EL FISCAL QUE LE TOMÓ DECLARACIÓN A CAMILA, LA PRIMA DE LOAN.



"Estoy abocado a descubrir la verdad objetiva y encontrar a Loan"



Consultado sobre la versión del accidente que introdujo Laudelina y el tiempo que se tardó en analizar la prueba, opinó: "No puedo dar mi juicio sobre ese aspecto, estoy abocado en descubrir la verdad objetiva".

Finalmente, Mariano de Guzmán pudo escapar a la prensa, en tanto se espera que dicte nuevas medidas procesales y tome más indagatorias, entre ellas la de Laudelina, la tía del menor que llenó de incertidumbre la causa.