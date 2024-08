Caso Loan: investigan una nueva pista en Colombia y la familia se ilusiona con encontrarlo

En ese contexto, José, uno de los hermanos del nene desaparecido, contó que la imagen puede ser la del menor. “Me llegó la foto y pude ser él, pero lo tiene que investigar la Justicia”, comentó sobre el tema.

A raíz de ello se activó un operativo de búsqueda que enciende las esperanzas de encontrarlo con vida.

“Anoche me llegó esa foto y todos están ilusionados. Mis abogados se están moviendo, no se si la Justicia está al tanto. Tengo información que está en Barranquilla, Colombia y es muy parecido a mi hermano, tiene todo de Loan”, destacó José.

La foto le llegó a la familia y fue llevada a la Justicia.



"Estamos muy expectantes, lo veo muy parecido", dijo el hermano del menor desaparecido.



La familia se ilusiona con la foto que apareció

Por su parte María su madre añadió: “Estoy más ilusionada, tengo esperanza de que aparezca. Me mostraron la foto y parece Loan”. Por su parte, Mariano, otro hermano del nene añadió: “Queremos ir paso a paso y no ilusionarnos para ir para lo seguro. Mi mamá no tiene dudas, pero hay que ser cautos”.

La imagen llegó a través de un grupo en las redes sociales de la mano de la familia. La Jueza Federal Cristina Elizabeth Pozzer Penzo tendrá la posibilidad de sumar esta información a la causa.