Caso Loan: Ramón Dupuy dio detalles de la inquietante participación del psicólogo detenido

En este marco, detalló: "Yo me comunico con Federico y le digo que no había un peso en la asociación para bancarle los gastos", y recalcó: "Él se ofreció de corazón y ad honorem para ir".



Por otro lado, el hombre afirmó que el psicólogo está detenido "por decir la verdad" y "darle contención a los chicos". Y aseveró: "Pedí que solucionaran este programa, que limpie la asociación de Dupuy porque no tiene nada que ver".



Por último, concluyó: "Nosotros lo único que hacemos es trabajar transparentemente para los chicos". " />