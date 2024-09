Confirman si los restos hallados en una misteriosa tumba con tierra removida eran de Loan

La solicitud surgió en un momento crítico, dado que la causa había quedado estancada sin avances significativos. Según lo revelado por Rolando Barbano en Telenoche, la familia de Loan había pedido la investigación de este montículo de tierra.

MixCollage-10-Sep-2024-12-35-PM-5492.jpg El lecho en cuestión pertenece a un sujeto con el apellido Ávalos (Foto: archivo).

"La familia pidió que se investigue. La causa está estancada, por lo que los padres pidieron que se haga un rastrillaje en una tumba que sufrió una remoción de tierra en las últimas horas", explicó Barbano.

Sin embargo, el resultado del rastrillaje fue negativo. Según trascendió, el lecho en cuestión pertenece a un sujeto con el apellido Ávalos, quien falleció en un accidente de tránsito. En el lugar, se halló una cruz con un corazón que lleva el nombre de la víctima y un ramo de flores.

Cómo sigue la búsqueda de Loan

La angustia y el temor se intensifican en la localidad de 9 de Julio, Corrientes, tras el brutal ataque sufrido por una testigo clave en el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años cuyo paradero sigue siendo un misterio desde el 13 de junio.

La testigo R, clave en la causa que investiga la desaparición de Loan, habló este martes en exclusiva con A24, durante el programa Quién, Cuándo, Dónde, y denunció amenazas y disparos de balas en su casa, donde reside sola con sus cinco hijos.

La mujer contó que desde que se presentó ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, quien encabeza la investigación por la desaparición de Loan, ha recibido amenazas: "Me seguían", dijo.

Además, detalló que recibió amenazas de su vecina, Mónica Sotelo, quien además es hermana de "Cabeza" López, líder de una organización de narcotráfico local, que se encuentran actualmente detenido.

Loan.webp Loan desapareció el pasado 13 de junio (Foto: archivo).

"Mónica está con domiciliaria, que no la cumple porque anda por la calle libremente, va por todos lados. Me dejó sin luz, no tengo agua", detalló la testigo y aseguró que Sotelo le cortó los servicios porque "soy buchona" y le dicen que "estoy loca para hablar de ellos, mandarlos al frente".

Al respecto, destacó: "Los datos que aporté, fue todo por Loan. Dije la verdad y todo lo que hice fue aportar lo que sabía, lo que escuché, lo que me dice la gente, todo por Loan".