Caso Loan: atacaron a una testigo protegida que había denunciado en la Justicia contra el narcotráfico

La mujer contó que desde que se presentó ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, quien encabeza la investigación por la desaparición de Loan, ha recibido amenazas: "Me seguían", dijo.

Además, detalló que recibió amenazas de su vecina, Monica Sotelo, quien además es hermana de "Cabeza" López, líder de una organización de narcotráfico local, que se encuentran actualmente detenido.

"Mónica está con domiciliaria, que no la cumple porque anda por la calle libremente, va por todos lados. Me dejó sin luz, no tengo agua", detalló la testigo y aseguró que Sotelo le cortó los servicios porque "soy buchona" y le dicen que "estoy loca para hablar de ellos, mandarlos al frente".

Al respecto, destacó: "Los datos que aporté, fue todo por Loan. Dije la verdad y todo lo que hice fue aportar lo que sabía, lo que escuché, lo que me dice la gente, todo por Loan".

Amenazas y ataques de bala para la testigo clave del Caso Loan

La testigo R indicó que las amenazas comensaron cuando empezó a ir a las marchas por la aparición de Loan: "Me empezaron a ver en los medios". Sin embargo, ahora se volvieron reales.

Su hijo mayor recibió un audio advirtiendo un ataque con balas a su casa y efectivamente pasó. "Mi hijo recibió un mensaje y anoche fue misión cumplida por ellos. Lo que me mencionó el audio, pasó. Se escucharon los disparos. Eran dos vagos en moto", detalló.

Desde que declaró en la Justicia, la testigo está "presa de los narcos". Y reclamó que las fuerzas de seguridad del Estado solo la protegen cuando está dentro de su hogar.

"Dije la verdad y tengo que estar presa de los narcos, no puedo salir, tengo cinco hijos. Después de un tiempo me dieron protección con guardia permanente, pero solo en domicilio; para salir a trabajar, no", denunció la testigo R.

La mujer tiene cinco hijos entre 18 y 12 años, que debe cuidar sola. Pero además, Monica Sotelo, hermana del líder de narcotráfico en la zona y vecina de la testigo, es también "la ex cuñada del papa de mis hijos más chicos".

La desaparición de Loan sería parte de una causa de narcotráfico: qué se sabe

La mujer señaló que "la anteúltima vez que se presenta a declarar (el comisario Walter) Maciel, yo recibo una persona que me dice 'te estamos viendo, decí en camara que vengan a buscar a Loan en Goya, que puede estar en Isla Las Damas'", una isla que está frente a la costanera de Goya, donde buscan a Loan.

Y agregó información que hasta ahora no se había animado "a decir en cámara" pero sí ante la jueza: la desaparición de Loan habría sido mandada por "Cabeza" López "porque tenía una deuda" Leudelina Peña (tía de Loan) con él.

"Yo no me animé a decir eso en cámara pero lo dije en la Justicia, declaré en el juzgado federal", ratificó la testigo.

Además, indicó que "una señora mayor me contó que (Cabeza) López estaba por pedir la liberacion de sus hijos a cambio de decir donde estaba Loan". Si bien aún no se conoce el paradero de Loan, uno de los hijos de López, Lautaro, fue liberado recientemente por falta de mérito.

Según las declaraciones de la testigo R, la desaparición de Loan se trataría de una venganza del "Cabeza" López, luego una serie de allanamientos que sufrió el clan que él maneja desde la carcel el día anterior a la desaparición de Loan, donde detuvieron a sus hijos, además de que Laudelina tenía una deuda con este clan.