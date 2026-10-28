Damián Betular abandona MasterChef Celebrity y dieron a conocer los motivos: "Se va a..."

"No creo que Donato quiera volver. Dolli explicó que es un tema las horas de grabación. Se cansa", señaló, al referirse a las dificultades que podrían surgir para concretar alguna de esas incorporaciones.

Sin embargo, Weber llevó tranquilidad a los seguidores del programa al aclarar que la salida de Betular no sería definitiva. Según explicó, el chef se ausentaría únicamente durante el primer mes del 2027 para cumplir con sus compromisos teatrales en la Costa Atlántica.

"Se va todo enero y vuelve en febrero", precisó, confirmando que, de acuerdo con su información, el pastelero retomaría su lugar en el jurado una vez finalizada esa etapa de la temporada.

De esta manera, la gran incógnita pasa por saber quién acompañará a Germán Martitegui y Maru Botana durante la ausencia de Betular. Mientras la producción evalúa posibles nombres, la noticia genera expectativa entre los seguidores de MasterChef Celebrity, que deberán esperar para conocer quién será el encargado de reemplazar a una de las figuras más queridas del programa.

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity

La última gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe), conducido por Wanda Nara, dejó una nueva despedida. Este martes 27 de octubre, Alejandro Lerner se convirtió en el cuarto eliminado del certamen luego de una complicada prueba de pastelería.

En esta oportunidad, los participantes tuvieron que preparar un lemon pie en apenas 60 minutos, un desafío que puso a prueba sus habilidades y generó varias dificultades. El cantante cometió errores en la elaboración de la masa y el relleno, lo que provocó duras devoluciones por parte de Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana.

Tras la degustación, Julieta Poggio, Grego Rossello y Alejandro Lerner quedaron entre los peores platos de la noche. Finalmente, el jurado decidió salvar primero a Poggio y luego a Rossello, por lo que el músico debió abandonar las cocinas más famosas del país.

Visiblemente emocionado, Lerner se despidió de sus compañeros y destacó lo importante que había sido la experiencia. De esta manera, se sumó a Pachu Peña, Paula Trápani y Morena Beltrán, los otros tres famosos que ya quedaron eliminados de la competencia.