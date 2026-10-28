A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
BAJA SENSIBLE

Damián Betular abandona MasterChef Celebrity y dieron a conocer los motivos: "Se va a..."

Damián Betular abandona MasterChef Celebrity y la producción ya analiza distintas alternativas para encontrar a su reemplazante. Enterate los motivos.

28 oct 2026, 16:56
Damián Betular abandona MasterChef Celebrity y dieron a conocer los motivos: Se va a...

Damián Betular abandona MasterChef Celebrity y dieron a conocer los motivos: "Se va a..."

Damián Betular abandona MasterChef Celebrity y dieron a conocer los motivos: Se va a...

Damián Betular abandona MasterChef Celebrity y dieron a conocer los motivos: "Se va a..."

Una noticia inesperada sacudió a MasterChef Celebrity (Telefe) en medio de una temporada cargada de emociones y desafíos culinarios. A medida que se acerca el verano, Damián Betular se prepara para alejarse temporalmente del reality gastronómico, una decisión que obligaría a la producción a buscar un reemplazante para ocupar su lugar en el exigente jurado.

La información fue revelada por Natalie Weber en Intrusos (América TV), donde sorprendió al contar que el reconocido pastelero tiene un importante compromiso profesional que le impedirá continuar con las grabaciones durante parte del verano.

Leé también

El tremendo susto de Damián Betular en medio de su cumpleaños que quedó registrado: el video

El tremendo susto de Damián Betular en medio de su cumpleaños que quedó registrado: el video

"Damián Betular abandona MasterChef porque se va a Mar del Plata a hacer temporada de verano con Hairspray y ya empezó la búsqueda de quienes podrían ser sus reemplazantes: Dolli, Donato", aseguró la panelista, dejando en claro que la producción ya estaría evaluando distintas alternativas para cubrir su ausencia.

La noticia abrió inmediatamente el debate en el estudio sobre quién podría ocupar la silla del pastelero. En ese sentido, Adrián Pallares analizó las posibilidades de que regresen algunas figuras que ya tuvieron participación en el certamen.

"No creo que Donato quiera volver. Dolli explicó que es un tema las horas de grabación. Se cansa", señaló, al referirse a las dificultades que podrían surgir para concretar alguna de esas incorporaciones.

Sin embargo, Weber llevó tranquilidad a los seguidores del programa al aclarar que la salida de Betular no sería definitiva. Según explicó, el chef se ausentaría únicamente durante el primer mes del 2027 para cumplir con sus compromisos teatrales en la Costa Atlántica.

"Se va todo enero y vuelve en febrero", precisó, confirmando que, de acuerdo con su información, el pastelero retomaría su lugar en el jurado una vez finalizada esa etapa de la temporada.

De esta manera, la gran incógnita pasa por saber quién acompañará a Germán Martitegui y Maru Botana durante la ausencia de Betular. Mientras la producción evalúa posibles nombres, la noticia genera expectativa entre los seguidores de MasterChef Celebrity, que deberán esperar para conocer quién será el encargado de reemplazar a una de las figuras más queridas del programa.

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity

La última gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe), conducido por Wanda Nara, dejó una nueva despedida. Este martes 27 de octubre, Alejandro Lerner se convirtió en el cuarto eliminado del certamen luego de una complicada prueba de pastelería.

En esta oportunidad, los participantes tuvieron que preparar un lemon pie en apenas 60 minutos, un desafío que puso a prueba sus habilidades y generó varias dificultades. El cantante cometió errores en la elaboración de la masa y el relleno, lo que provocó duras devoluciones por parte de Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana.

Tras la degustación, Julieta Poggio, Grego Rossello y Alejandro Lerner quedaron entre los peores platos de la noche. Finalmente, el jurado decidió salvar primero a Poggio y luego a Rossello, por lo que el músico debió abandonar las cocinas más famosas del país.

Visiblemente emocionado, Lerner se despidió de sus compañeros y destacó lo importante que había sido la experiencia. De esta manera, se sumó a Pachu Peña, Paula Trápani y Morena Beltrán, los otros tres famosos que ya quedaron eliminados de la competencia.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Damián Betular MasterChef Celebrity

Lo más visto