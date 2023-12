Causa Fernando Pérez Algaba: confirman la prisión preventiva a tres detenidos y liberan al resto

Los camaristas Miguel María Alberdi, Miguel Carlos Navascues y Guillermo Alejandro Rolón confirmaron la resolución de septiembre pasado del juez de Garantías 4 de Lomas de Zamora, Sebastián Monelos, quien procesó con prisión preventiva a Pilepich y Vargas como "coautores" del homicidio calificado del empresario y a Córdoba como "partícipe secundario" del crimen.

Para la Cámara, Gil y Carrizo "no pueden considerarse coautores del homicidio", tal como sostuvo el magistrado a requerimiento de la fiscalía, ya "no efectuaron los disparos que mataron a la víctima y si eventualmente ayudaron y/o colaboraron -luego del homicidio- a deshacerse del cuerpo, no está acreditado que esa conducta haya obedecido a una promesa anterior, sino más bien a ayudar a los autores a eludir las investigaciones y sustraerse de la acción de la justicia".

Respecto de Pilepich y Vargas, indicaron que "son las únicas dos personas que se encontraban con Pérez Algaba en el predio del barrio Renacer, cuando éste recibió los disparos de arma de fuego que ocasionaron su óbito" en tanto que a "Córdoba debe considerárselo partícipe secundario del delito de homicidio agravado por codicia."

maximiliano-pilepich-y-nahuel-vargas-principales-apuntados-el-crimen-fernando-perez-algaba.jpg Maximiliano Ezequiel Pilepich y Nahuel Sebastián Vargas seguirán detenidos. (Foto: archivo)

Para el juez Sebastián Monelos "existía una empresa criminal previa"

De acuerdo al procesamiento del juez Monelos, "existía una empresa criminal previa" entre Pilepich, Vargas, Gil, Contreras, Córdoba y Carrizo, donde "cada uno formaba parte de un eslabón más en el plan urdido que tuvo por propósito ultimar Pérez Algaba para cesar con sus reclamos dinerarios, acreencias e intimidaciones".

Al respecto, el juez atribuyó a Vargas y Pilepich un rol preponderante en su accionar dentro del grupo, aunque destacó que las conductas de los seis estuvieron "dolosamente dirigidas, a cooperar activamente en deshacerse del cuerpo y los rastros del homicidio, aportando para ello tecnología, asesoramiento, experticia, apoyo, logística, mano de obra, movilidad e incluso el marco territorial".

De esta forma, el magistrado aceptó parcialmente el pedido del titular de Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Lomas de Zamora, Marcelo Domínguez, quien había solicitado procesar con prisión preventiva a los seis acusados nombrados, más Flavia Lorena Bomrad, quien había sido excarcelada con anterioridad al fallo del juez.

El fiscal Domínguez estableció en su investigación que Pilepich citó a Pérez Algaba para encontrarse en el predio "Renacer" de General Rodríguez el 18 de julio pasado por la tarde, y hasta allí concurrió la víctima junto a Vargas en una camioneta Range Rover Evoque blanca.

Para el Ministerio Público, el crimen del empresario Pérez Algaba fue cometido por una deuda de 50.000 dólares y 17 terrenos que el imputado Pilepich debía entregarle a la víctima quien, con el fin de cobrar, fue la tarde del 18 de julio pasado hasta el predio "Renacer" de General Rodríguez a encontrarse con él.