Causa Sur Finanzas: la Justicia resolvió que la mansión de Pilar no tiene que ver con lavado de dinero y será investigada por evasión

La Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió este viernes que el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 10 debe continuar investigando como un caso de evasión fiscal que involucra a Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, acusados de adquirir un inmueble en Pilar a través de la firma Real Central S.R.L. sin un aparente respaldo económico suficiente.

La causa se inició por una denuncia de la Coalición Cívica contra Nicolás Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte, dueños de “Real Central SRL", empresa propietaria de la casa de 105.384,80 metros cuadrados.

Daniel Rafecas se declaró incompetente

Según los registros catastrales de la provincia de Buenos Aires, el predio ahora allanado fue adquirido por Carlos Tevez en julio de 2017, seis años más tarde se vendió a la firma MALTE SRL y menos de un año después, el 30 de mayo de 2024, la adquirió “Real Central SRL” de Pantano y su madre Conte, los actuales propietarios.

El conflicto de competencia se originó luego de que el juez federal Daniel Rafecas se declarara incompetente y remitiera la causa al fuero penal económico, cuya magistrada interina rechazó la intervención y devolvió el expediente.

La Sala I de la Cámara sostuvo que la causa se debe tramitar en principio, en el delito previsto en el artículo 303 del Código Penal y que, al no advertirse elementos que justifiquen la intervención del fuero criminal federal, la causa debe tramitar en la jurisdicción penal económica, especializada en materia de orden económico y financiero. El tribunal indicó que el juzgado interviniente deberá evaluar la competencia territorial.