Ricardo Darín arrasa en Netflix con su mejor película y reactivó un fenómeno del cine argentino

El golpe prometía una ganancia millonaria y, en apariencia, no presentaba demasiadas complicaciones. Sin embargo, el relato se encargó de desmontar esa idea paso a paso. Cada escena sumó una capa de complejidad, obligando a los protagonistas a adaptarse constantemente a situaciones imprevistas.

La película utilizó el engaño como motor narrativo. Nada fue lo que parecía y esa incertidumbre permanente mantuvo al espectador en alerta. El guion evitó explicaciones innecesarias y confió en la inteligencia del público, un rasgo que hoy sigue siendo valorado.

Nueve reinas 3.jpg

"Nueve reinas" en Netflix: el regreso de un clásico

Dentro del cine argentino son pocas las obras que lograron mantenerse vigentes a lo largo de los años sin perder potencia. Nueve reinas fue una de ellas. La película trascendió fronteras, se proyectó en festivales internacionales y se convirtió en material de estudio para quienes analizan el cine de estafas y engaños.

Netflix apostó por este título sabiendo que su impacto no depende del paso del tiempo ni de los avances tecnológicos. La historia se apoya en la construcción de personajes, en el manejo de la información y en la tensión permanente. Esa combinación explicó por qué volvió a captar la atención de miles de usuarios que la descubrieron por primera vez desde la plataforma.

Nueve reinas 1.jpg

Ricardo Darín arrasa en Netflix con "Nueve reinas"

Ricardo Darín encabezó el elenco con una interpretación que quedó grabada en la memoria colectiva. Su personaje, Marcos, representó al estafador experimentado, carismático y siempre un paso adelante. Ese rol se convirtió en uno de los más emblemáticos de su carrera y ayudó a consolidarlo como una de las figuras centrales del cine argentino.

La química con Gastón Pauls, quien interpretó a Juan, fue clave para el desarrollo del relato. El contraste entre la experiencia de uno y la improvisación del otro construyó una dinámica que sostuvo la película de principio a fin. Cada diálogo aportó información, pero también sembró dudas, un recurso que la historia explotó con precisión quirúrgica.

Darín ya había demostrado su versatilidad actoral, pero Nueve reinas lo posicionó definitivamente como un protagonista capaz de liderar relatos complejos y atractivos para públicos muy diversos.

Nueve reinas 2.jpg

Fabián Bielinsky, una dirección que dejó huella

La dirección estuvo a cargo de Fabián Bielinsky, quien logró construir una obra sólida y coherente desde su debut en el largometraje. Su mirada se apoyó en los detalles, en los silencios y en los tiempos justos para revelar información clave.

El director manejó el suspenso con precisión. Cada giro estuvo colocado en el momento exacto y evitó caer en exageraciones. Ese equilibrio explicó por qué la película se mantuvo vigente y por qué hoy sigue sorprendiendo a quienes la ven por primera vez en Netflix.

El elenco de "Nueve reinas" con Ricardo Darín

Ricardo Darín

Gastón Pauls

Leticia Brédice

Jorge Noya

Oscar Nuñez

Ignasi Abadal

Tomás Fonzi

Alejandro Awada

Antonio Ugo

Elsa Berenguer

Tráiler de la película "Nueve reinas"