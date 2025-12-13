Hallaron muerto a Enzo De Oro en Río Negro tras una semana de intensa búsqueda. 

LR2DJWKR2JFM3HSH2EXRRMNEN4 El sector Isla 32 del río Negro, a la altura de Paso Córdoba, cerca de General Roca, el lugar en donde se ahogó el joven de 28 años.

Un operativo de búsqueda sin pausas

La búsqueda estuvo a cargo de la Unidad Regional II, que desplegó un operativo calificado como “intenso, sostenido y sin pausas” desde la desaparición de Enzo, ocurrida el domingo 7 de diciembre.

Los rastrillajes se extendieron desde Paso Córdoba hasta la zona de Valle Azul, con un amplio despliegue terrestre, acuático y aéreo. Participaron policías a caballo, buzos, canes entrenados, drones de vigilancia y cámaras sumergibles, además del apoyo de Bomberos Voluntarios de Allen y General Roca y personal de Prefectura.

Encontraron el cuerpo de Enzo de Oro, el joven que era desesperadamente buscado en Río Negro: la complicada zona en la que apareció.

Conmoción en la comunidad

La desaparición y posterior hallazgo del joven generaron profunda conmoción entre los vecinos del paraje Paso Córdoba. Enzo De Oro, oriundo de Las Heras, Mendoza, se había radicado en la zona en 2020, donde formó una familia y era padre de una hija pequeña. Quienes lo conocían lo describieron como un joven muy querido en la comunidad.

Tras el complejo operativo de rescate, el cuerpo fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia, que permitirá establecer las causas y circunstancias de la muerte. Mientras tanto, la comunidad permanece a la espera de respuestas en un caso que mantiene en vilo a Río Negro.