Hallaron muerto a Enzo De Oro en Río Negro tras una semana de intensa búsqueda
El cuerpo fue hallado en una zona de muy difícil acceso del río Negro, a unos seis kilómetros de Paso Córdoba, el último lugar donde había sido visto el joven.
Luego de siete días de rastrillajes ininterrumpidos, este sábado fue hallado sin vida Enzo De Oro, el joven de 28 años que era intensamente buscado en la provincia de Río Negro. El cuerpo fue encontrado en La Rinconada, un sector del río de muy difícil acceso, a varios kilómetros del punto donde se había iniciado el operativo.
Según informaron fuentes policiales, el hallazgo se produjo a unos seis kilómetros de Paso Córdoba, el último lugar donde había sido visto el joven. La zona se caracteriza por la fuerza del cauce, la falta de señal de comunicación y las serias complicaciones para ingresar por tierra, lo que dificultó las tareas de rescate.
El cuerpo de Enzo De Oro fue divisado por un baquiano que recorre habitualmente el área, quien dio aviso inmediato a las autoridades. A partir de esa información, se montó un operativo especial que incluyó la intervención de la Prefectura Naval Argentina, ya que fue necesario navegar el río para poder llegar al lugar exacto.
El rescate demandó varias horas debido a las condiciones adversas del terreno y del curso de agua. Recién cerca de las 4 de la madrugada, los efectivos lograron retirarse del sector, descendiendo río abajo hasta un punto más accesible de La Rinconada.
Un operativo de búsqueda sin pausas
La búsqueda estuvo a cargo de la Unidad Regional II, que desplegó un operativo calificado como “intenso, sostenido y sin pausas” desde la desaparición de Enzo, ocurrida el domingo 7 de diciembre.
Los rastrillajes se extendieron desde Paso Córdoba hasta la zona de Valle Azul, con un amplio despliegue terrestre, acuático y aéreo. Participaron policías a caballo, buzos, canes entrenados, drones de vigilancia y cámaras sumergibles, además del apoyo de Bomberos Voluntarios de Allen y General Roca y personal de Prefectura.
Conmoción en la comunidad
La desaparición y posterior hallazgo del joven generaron profunda conmoción entre los vecinos del paraje Paso Córdoba. Enzo De Oro, oriundo de Las Heras, Mendoza, se había radicado en la zona en 2020, donde formó una familia y era padre de una hija pequeña. Quienes lo conocían lo describieron como un joven muy querido en la comunidad.
Tras el complejo operativo de rescate, el cuerpo fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia, que permitirá establecer las causas y circunstancias de la muerte. Mientras tanto, la comunidad permanece a la espera de respuestas en un caso que mantiene en vilo a Río Negro.