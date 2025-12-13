Crimen narco en Burzaco: detuvieron a dos sospechosos por el asesinato de Aylén Valdez

Por la edad de uno de los acusados, la causa quedó en manos de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N° 5 de Lomas de Zamora.

aylen-valdez-logro-salvar-a-su-hijo-escudandolo-con-su-cuerpo-foto-facebook-aylen-valdez-7FRMXNASZRGIJHBCRB365VGIJQ Aylén Valdez logró salvar a su hijo escudándolo con su cuerpo. (Foto: Facebook Aylén Valdez)

Cómo fue el ataque que terminó con la vida de Aylén Valdez

El crimen ocurrió el martes de madrugada, en la esquina de Prieto y Derqui, en Burzaco. Aylén Valdez viajaba en un Citroën C4 junto a su pareja, Brian Leonel Luna (32), conocido en el barrio como “Teta” o “Humedad”, y su hijo Valentín, de dos años.

El vehículo fue atacado a balazos y quedó con múltiples impactos en ambos laterales. Aylén recibió dos disparos fatales: uno le atravesó el brazo y otro ingresó en el tórax. La joven murió al descender del auto, pero logró proteger a su hijo con su cuerpo, evitando que resultara herido. El nene fue rescatado por vecinos que acudieron tras escuchar las detonaciones.

Cuando la policía arribó al lugar, Luna aún se encontraba dentro del vehículo, con un disparo en el cuello. Fue trasladado de urgencia al Hospital Meléndez de Adrogué, donde permanece internado.

La hipótesis del ajuste narco por una deuda

Para los investigadores, el ataque está vinculado a un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico. Distintos testimonios indican que Luna vendía cocaína al menudeo en el barrio Arzeno de Burzaco y que respondía a un proveedor de la zona.

La principal hipótesis sostiene que los agresores lo habrían citado con la excusa de “arreglar una deuda”, aunque el objetivo real habría sido ejecutarlo. Aylén Valdez era ajena a ese entorno y quedó en medio de la balacera.

Otra línea de la investigación apunta a un narco apodado “Marvin”, de nacionalidad peruana, señalado como quien manejaría la venta de droga en Llavallol, Burzaco y Barrio Lindo, en Almirante Brown. Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas concretas que lo vinculen directamente con el ataque.

La causa continúa en investigación mientras se esperan los resultados de las pericias y las declaraciones de los detenidos, en un caso que generó fuerte conmoción en Burzaco por la muerte de una joven madre en un contexto de violencia narco.