Conmoción por la muerte del actor Peter Greene: así descubrieron que estaba sin vida

El cine estadounidense está de luto. Peter Greene, reconocido actor por sus roles de villano en películas icónicas como Pulp Fiction y La máscara, fue hallado muerto este viernes en su departamento de Manhattan.
La noticia fue confirmada por su representante, Gregg Edwards, quien no dio detalles sobre las causas del deceso. Según comentó, el fallecimiento de Greene se constató luego de que sonara la música en su vivienda durante más de 24 horas.
Nacido en 1965 en Nueva Jersey, Greene comenzó su carrera televisiva en la serie policial Hardball y debutó en el cine con Leyes de gravedad en 1992. Ese mismo año protagonizó Clean, Shaven, un thriller independiente que recibió elogios en el Festival de Cannes.
Su gran consagración llegó en 1994, cuando interpretó a Zed en Pulp Fiction y a Dorian Tyrell en La máscara, papeles que lo consolidaron como un actor capaz de dar profundidad y carisma a personajes oscuros y memorables.
A lo largo de su trayectoria, Greene también participó en películas como Sospechosos habituales (1995), Training Day (2001) y Ciudad de mentiras (2018), además de series como Life on Mars, Exposados y la miniserie The Continental (2023), ambientada en el universo de John Wick. También tuvo apariciones en la adaptación de La guerra de los mundos (2005) y en diversas producciones menores, demostrando su versatilidad en todo tipo de papeles.
Hasta sus últimos días, Greene se mantenía activo. Tenía varios proyectos previstos para 2026, entre ellos el thriller Mascots, junto a Mickey Rourke; Clika, con Eric Roberts; y un documental que él mismo narraba sobre la USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
Según su representante, Greene buscaba visibilizar el impacto global de la disolución de esta agencia durante la presidencia de Donald Trump.