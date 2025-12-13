Conmoción por la muerte del actor Peter Greene: así descubrieron que estaba sin vida

petergreene

A lo largo de su trayectoria, Greene también participó en películas como Sospechosos habituales (1995), Training Day (2001) y Ciudad de mentiras (2018), además de series como Life on Mars, Exposados y la miniserie The Continental (2023), ambientada en el universo de John Wick. También tuvo apariciones en la adaptación de La guerra de los mundos (2005) y en diversas producciones menores, demostrando su versatilidad en todo tipo de papeles.

Hasta sus últimos días, Greene se mantenía activo. Tenía varios proyectos previstos para 2026, entre ellos el thriller Mascots, junto a Mickey Rourke; Clika, con Eric Roberts; y un documental que él mismo narraba sobre la USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Según su representante, Greene buscaba visibilizar el impacto global de la disolución de esta agencia durante la presidencia de Donald Trump.