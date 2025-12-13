Cayeron los "reyes del hurto": la banda que robaba y vendía celulares y ropa en el AMBA
Fueron arrestadas 10 personas después de una serie de allanamientos. El presunto líder de la organización tiene 71 años y es conocido como “el Gitano”.
La organización operaba en distintos barrios porteños y localidades bonaerenses.
Al menos diez personas fueron detenidas en las últimas horas acusadas de integrar una organización criminal dedicada al hurto y la reducción de celulares, indumentaria y herramientas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Entre los arrestados se encuentra un hombre de 71 años, apodado “el Gitano”, señalado por los investigadores como el líder de la banda.
Según informaron fuentes policiales, la organización operaba de manera coordinada en distintos puntos de CABA y la provincia de Buenos Aires, con un esquema aceitado que incluía desde punguistas hasta encargados de la venta de la mercadería robada.
Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Robos y Hurtos Sur y se realizaron en los barrios porteños de Constitución, Boedo y San Nicolás, además de domicilios ubicados en Avellaneda y Moreno.
Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron al menos 15 celulares de distintas marcas, una computadora, prendas nuevas con etiquetas —algunas de primeras marcas—, jeans, vestidos, ropa interior, herramientas y otros objetos de valor que formaban parte del circuito de venta ilegal.
De acuerdo con la investigación, la organización llegaba a facturar más de 25 millones de pesos mensuales a partir del descarte, la reducción y la comercialización de los elementos robados.
La causa se inició en junio de 2024, cuando tres mujeres fueron detenidas con varios teléfonos celulares y no pudieron justificar su procedencia. El peritaje de esos dispositivos permitió a los investigadores reconstruir el modus operandi de la banda.
Punguistas, mecheros y reducidores
Las tareas investigativas revelaron la existencia de una red de punguistas y mecheros que cometían robos en zonas de alta circulación como Liniers, Flores y el Microcentro porteño, además de extender su actividad a localidades como Moreno, La Plata y Rosario.
El seguimiento de las comunicaciones fue clave para identificar a cada uno de los integrantes y los roles específicos que cumplían dentro de la organización, entre ellos “marcadores”, “bolseros” y “reducidores”, encargados de colocar la mercadería en el mercado ilegal.
Diez detenidos y un jefe señalado
Como resultado de los allanamientos, fueron detenidos diez adultos (siete hombres y tres mujeres, una de ellas de nacionalidad peruana), incluido el presunto jefe de la banda, “el Gitano”.
La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, conducido por el juez Martín Yadarola, con intervención de la Secretaría N° 113, a cargo de la doctora Verónica Bresciani. La investigación continúa para determinar si existen más involucrados y recuperar otros bienes robados que aún no fueron localizados.