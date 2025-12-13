Cayeron los "reyes del hurto": la banda que robaba y vendía celulares y ropa en el AMBA

De acuerdo con la investigación, la organización llegaba a facturar más de 25 millones de pesos mensuales a partir del descarte, la reducción y la comercialización de los elementos robados.

La causa se inició en junio de 2024, cuando tres mujeres fueron detenidas con varios teléfonos celulares y no pudieron justificar su procedencia. El peritaje de esos dispositivos permitió a los investigadores reconstruir el modus operandi de la banda.

los-celulares-secuestrados-durante-los-allanamientos-foto-tn-Z2MAJGWM4JCWZA4GZ6MKYIVQA4 Los celulares secuestrados durante los allanamientos.

Punguistas, mecheros y reducidores

Las tareas investigativas revelaron la existencia de una red de punguistas y mecheros que cometían robos en zonas de alta circulación como Liniers, Flores y el Microcentro porteño, además de extender su actividad a localidades como Moreno, La Plata y Rosario.

El seguimiento de las comunicaciones fue clave para identificar a cada uno de los integrantes y los roles específicos que cumplían dentro de la organización, entre ellos “marcadores”, “bolseros” y “reducidores”, encargados de colocar la mercadería en el mercado ilegal.

en-los-allanamientos-detuvieron-a-diez-personas-senaladas-por-integrar-la-banda-del-gitano-foto-tn-UOG3LIAQ35ARXPIXP7665IYX5Y En los allanamientos, detuvieron a diez personas señaladas por integrar la banda del "Gitano".

Diez detenidos y un jefe señalado

Como resultado de los allanamientos, fueron detenidos diez adultos (siete hombres y tres mujeres, una de ellas de nacionalidad peruana), incluido el presunto jefe de la banda, “el Gitano”.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, conducido por el juez Martín Yadarola, con intervención de la Secretaría N° 113, a cargo de la doctora Verónica Bresciani. La investigación continúa para determinar si existen más involucrados y recuperar otros bienes robados que aún no fueron localizados.