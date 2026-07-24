En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Villa Gesell
POLICIALES

Quién es la mujer que fue absuelta por la muerte de dos bebés y ahora enfrenta una nueva investigación en Villa Gesell

La muerte de una nena de dos años en Villa Gesell volvió a poner bajo la lupa una historia judicial que parecía haber quedado atrás. Aunque la investigación por el reciente fallecimiento recién comienza y todavía no existen conclusiones sobre las causas del deceso, el caso inevitablemente reavivó el recuerdo de un expediente que durante años conmocionó a la opinión pública: la madre de la pequeña ya había sido investigada por la muerte de otras dos hijas, ocurridas con apenas tres años de diferencia.

Banner Seguinos en google DESK
Quién es la mujer que fue absuelta por la muerte de dos bebés y ahora enfrenta una nueva investigación en Villa Gesell

La muerte de una nena de dos años en Villa Gesell volvió a poner bajo la lupa una historia judicial que parecía haber quedado atrás. Aunque la investigación por el reciente fallecimiento recién comienza y todavía no existen conclusiones sobre las causas del deceso, el caso inevitablemente reavivó el recuerdo de un expediente que durante años conmocionó a la opinión pública: la madre de la pequeña ya había sido investigada por la muerte de otras dos hijas, ocurridas con apenas tres años de diferencia.

Leé también Murió una nena de 2 años en Villa Gesell y su madre ya había sido sospechada por el fallecimiento de otras dos hijas
murio una nena de 2 anos en villa gesell y su madre ya habia sido sospechada por el fallecimiento de otras dos hijas

Aquellos episodios derivaron en una extensa investigación penal, una prisión preventiva de casi dos años para la mujer y su entonces pareja, la intervención de la Justicia de Familia y un juicio oral que finalmente terminó con una absolución. Sin embargo, la sucesión de tragedias familiares convirtió el caso en uno de los más resonantes de la provincia de Buenos Aires, y ahora vuelve a ocupar el centro de la escena tras la muerte de otra niña.

La historia comenzó a escribirse en 2013, cuando la primera de las tragedias golpeó a la familia. Ese año falleció una bebé de apenas seis meses, un hecho que en ese momento despertó interrogantes entre los investigadores y motivó la apertura de actuaciones judiciales.

En aquella oportunidad, los estudios médicos intentaron establecer cuál había sido el origen de la muerte de la pequeña. Aunque el episodio generó preocupación, las conclusiones periciales de entonces no lograron demostrar la existencia de lesiones compatibles con violencia física ni otros indicios de un hecho criminal.

Sin embargo, tres años después ocurrió un segundo episodio que modificó completamente el rumbo de la investigación.

En 2016, otra hija de la pareja, de 11 meses, murió en la ciudad de Mar del Plata. A diferencia del primer caso, el fallecimiento generó una fuerte sospecha entre los investigadores y dio inicio a un proceso judicial mucho más profundo.

La muerte de la bebé provocó una enorme movilización policial y judicial. Con el correr de las horas comenzaron las pericias y se ordenaron diferentes medidas para intentar reconstruir qué había sucedido durante las últimas horas de vida de la niña.

Las dudas llevaron a la Justicia a avanzar contra los padres.

La mujer y quien era su pareja en ese momento fueron detenidos e imputados mientras continuaban las investigaciones. Ambos permanecieron casi dos años privados de la libertad, una situación que cambió por completo la vida de la familia.

Durante ese período, el expediente creció de manera considerable. Los investigadores incorporaron informes médicos, declaraciones de especialistas, testimonios y antecedentes familiares con el objetivo de determinar si existían elementos para sostener una acusación.

Uno de los aspectos más importantes fue que la muerte ocurrida en 2013 volvió a ser analizada.

Los fiscales entendieron que ambos episodios debían estudiarse en conjunto para establecer si existía algún patrón común que permitiera explicar la sucesión de fallecimientos.

La repercusión pública fue inmediata.

El caso ocupó durante meses los principales espacios informativos del país y se convirtió en uno de los expedientes más comentados de aquellos años.

Las imágenes de la pareja aparecieron en canales de televisión, diarios y portales digitales. La noticia generó un fuerte impacto debido a que dos bebés habían fallecido dentro del mismo núcleo familiar en un período relativamente corto.

En medio de la conmoción ocurrió un episodio que incrementó todavía más la atención mediática.

Luego de la muerte de la segunda bebé, los padres abandonaron la vivienda en la que residían y permanecieron varios días sin que se conociera su ubicación, situación que alimentó numerosas especulaciones.

Con el paso del tiempo ambos reaparecieron y sostuvieron siempre la misma versión.

Negaron haber ejercido cualquier tipo de violencia contra sus hijas y afirmaron que eran completamente inocentes de las acusaciones que pesaban sobre ellos.

Mientras la investigación penal avanzaba, también intervino la Justicia de Familia, que evaluó la situación de los demás hijos de la pareja.

Como resultado de esas actuaciones, la mujer perdió la tenencia de otros menores, quienes fueron derivados a hogares de cuidado o ingresaron en procesos de adopción, decisiones que fueron tomadas como medidas de protección mientras el expediente seguía abierto.

El juicio oral comenzó años después con una enorme expectativa.

La fiscalía expuso las pruebas reunidas durante la investigación, mientras que las defensas insistieron en que no existían elementos objetivos para responsabilizar penalmente a los acusados.

Uno de los aspectos centrales del debate estuvo relacionado con los informes elaborados por médicos forenses y especialistas que participaron en las autopsias.

Los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert analizaron durante semanas toda la documentación incorporada al expediente.

La sentencia marcó un punto de inflexión.

El tribunal concluyó que no había pruebas suficientes para condenar a la pareja y resolvió absolver tanto a la mujer como a su entonces compañero.

En la resolución, los magistrados señalaron que no se pudo acreditar la existencia de maltrato infantil, abuso sexual ni agresiones físicas sobre las menores fallecidas.

Los jueces también valoraron los informes médicos que descartaban lesiones traumáticas y sostuvieron que las muertes podían explicarse por complicaciones respiratorias, sin que existieran elementos que permitieran afirmar la comisión de un delito.

Aquella decisión judicial significó la recuperación de la libertad para ambos acusados y el cierre de uno de los procesos penales más sensibles de aquellos años.

No obstante, la historia dejó profundas secuelas.

La repercusión mediática había sido tan intensa que el caso permaneció durante mucho tiempo en la memoria colectiva.

Después de la absolución, la mujer decidió cambiar completamente de vida.

Abandonó Mar del Plata y se radicó en Villa Gesell, donde comenzó una nueva etapa personal.

Tiempo después inició otra relación sentimental y tuvo dos hijos más.

Durante varios años el expediente permaneció cerrado y la mujer reconstruyó su vida lejos de la exposición pública que había significado el juicio.

Sin embargo, todo volvió a cambiar durante la madrugada de este lunes.

Una de esas dos niñas, de apenas dos años y a pocos días de cumplir tres, fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal de Villa Gesell.

Cuando ingresó al centro asistencial ya no presentaba signos vitales.

El personal médico realizó maniobras de reanimación durante aproximadamente 40 minutos, aunque finalmente confirmó el fallecimiento.

Según la explicación brindada inicialmente por la madre, la pequeña se habría broncoaspirado mientras tomaba una mamadera.

Esa versión forma parte del expediente, aunque los investigadores aclararon que la verdadera causa de la muerte será determinada exclusivamente por la autopsia.

La Policía fue notificada inmediatamente y la investigación quedó en manos del fiscal Juan Pablo Calderón, de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 4 de Pinamar.

El funcionario abrió una causa por averiguación de causales de muerte, una figura utilizada cuando todavía no existen elementos suficientes para establecer cómo ocurrió un fallecimiento.

A diferencia de lo ocurrido años atrás, hasta el momento no se formularon imputaciones ni existen conclusiones oficiales respecto del nuevo caso.

Los investigadores sostienen que la prioridad pasa por reunir evidencia científica antes de avanzar sobre cualquier hipótesis.

No obstante, los antecedentes judiciales de la madre hicieron que el expediente adquiriera una enorme repercusión desde las primeras horas, ya que inevitablemente volvieron a aparecer los recuerdos del proceso que analizó las muertes de sus otras dos hijas.

Ahora serán las pericias médico-legales, los estudios complementarios y el informe definitivo de la autopsia los que permitirán establecer si existe alguna relación con la explicación brindada inicialmente por la mujer o si el fallecimiento respondió a otra causa.

Mientras tanto, la Justicia insiste en diferenciar ambos procesos. El juicio celebrado años atrás concluyó con una absolución firme luego de que los magistrados entendieran que no existían pruebas para condenar a los acusados por las muertes de las dos bebés ocurridas en 2013 y 2016.

Sin embargo, la nueva tragedia familiar volvió a colocar aquel expediente en el centro del debate público, reabriendo el interés por una historia que había marcado a la Justicia bonaerense y que ahora suma un nuevo capítulo cuyo desenlace todavía permanece rodeado de incertidumbre.

En pocas palabras

  • Investigación judicial: Reabren causa por muerte de nena de dos años en Villa Gesell.
  • Antecedentes: La madre fue absuelta por la muerte de otras dos hijas en 2013 y 2016.
  • Causa de muerte: La autopsia determinará las causas reales del deceso de la menor.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Villa Gesell
Notas relacionadas
El dato clave que reveló la autopsia de la nena de 2 años que murió en Villa Gesell
Cayeron desde un puente: conmoción por la muerte de los dos músicos
Detuvieron en EE.UU. al ex novio de Agostina Jalabert por el asesinato de la modelo

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar