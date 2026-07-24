Murió una nena de 2 años en Villa Gesell y su madre ya había sido sospechada por el fallecimiento de otras dos hijas

Los profesionales iniciaron inmediatamente un intenso operativo de reanimación cardiopulmonar. Durante aproximadamente 40 minutos realizaron maniobras para intentar revertir el cuadro, pero todos los esfuerzos resultaron infructuosos y finalmente se confirmó el fallecimiento de la niña.

El episodio generó una inmediata intervención de las autoridades sanitarias y policiales debido a las características del caso y a la necesidad de esclarecer qué había ocurrido antes de la llegada al hospital.

Según trascendió a partir de la información brindada por la Secretaría de Salud del municipio, la madre manifestó que la pequeña se habría broncoaspirado mientras tomaba una mamadera.

Esa explicación quedó incorporada al expediente como parte del relato inicial de la mujer, aunque los investigadores aclararon desde el primer momento que esa versión deberá ser corroborada científicamente.

Por ese motivo, los especialistas remarcan que únicamente la autopsia permitirá establecer si efectivamente la muerte fue consecuencia de una broncoaspiración o si existió otro factor médico que explique el desenlace.

Tras la constatación del fallecimiento, el personal del hospital notificó inmediatamente a la Policía para activar el protocolo correspondiente en este tipo de situaciones.

La investigación quedó en manos del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 4 de Pinamar, quien abrió una causa bajo la carátula de "averiguación de causales de muerte", una figura habitual cuando aún no existen elementos suficientes para determinar cómo ocurrió un deceso.

Ese tipo de expediente permite ordenar distintas medidas de prueba sin adelantar hipótesis concluyentes sobre la responsabilidad de alguna persona.

Mientras los investigadores comenzaron a reunir información médica y testimonios, el caso dio un giro inesperado al conocerse los antecedentes judiciales de la madre, una mujer de 44 años que años atrás protagonizó uno de los expedientes más resonantes relacionados con muertes infantiles en la provincia de Buenos Aires.

La historia remite a 2016, cuando una de sus hijas, de apenas 11 meses, murió en la ciudad de Mar del Plata.

En aquella oportunidad, tanto la mujer como quien era su pareja fueron detenidos bajo sospecha de haber cometido delitos vinculados con la muerte de la beba.

Ambos permanecieron casi dos años privados de la libertad mientras avanzaba una investigación que generó una enorme repercusión mediática y que ocupó espacio en numerosos medios nacionales.

Con el avance del proceso judicial, el expediente llegó a juicio oral. Finalmente, en 2018, el tribunal resolvió absolver a ambos acusados.

Los magistrados concluyeron que no existían pruebas suficientes para sostener una condena y descartaron que hubiera quedado acreditada la existencia de malos tratos, violencia física o abuso.

La resolución judicial representó un punto de inflexión en una causa que durante meses había concentrado la atención pública debido a las sospechas que pesaban sobre los padres.

Sin embargo, la investigación no se limitó únicamente a la muerte ocurrida en 2016.

Durante el juicio también se analizaron antecedentes familiares que incluían el fallecimiento de otra hija de la pareja, una bebé de apenas seis meses que había muerto en 2013.

Los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert examinaron una extensa cantidad de informes elaborados por especialistas médicos y peritos forenses.

Tras evaluar toda la evidencia reunida durante la instrucción, el tribunal concluyó que no existían lesiones traumáticas compatibles con agresiones físicas ni indicios de abuso sexual.

La sentencia sostuvo que las dos muertes infantiles analizadas podían explicarse por complicaciones respiratorias, descartando que hubiera elementos para atribuir responsabilidad penal a los padres.

A pesar de aquella absolución, el expediente dejó profundas consecuencias para la familia.

En distintos momentos también intervino la Justicia de Familia, que adoptó medidas de protección respecto de otros hijos de la mujer.

Como consecuencia de esas actuaciones, algunos menores fueron derivados a hogares de cuidado o quedaron bajo procesos de adopción, decisiones que buscaban preservar el bienestar de los niños mientras se desarrollaban las investigaciones judiciales.

La historia adquirió todavía mayor repercusión debido a un episodio ocurrido inmediatamente después de la muerte de una de las bebés.

Según trascendió entonces, la pareja abandonó su vivienda y permaneció varios días sin que se conociera su paradero, circunstancia que alimentó numerosas especulaciones y ocupó la agenda mediática durante semanas.

Los padres siempre sostuvieron públicamente su inocencia y afirmaron que jamás habían ejercido violencia sobre sus hijas.

Con el paso de los años y luego de la absolución dictada por la Justicia, la mujer decidió rehacer su vida lejos de Mar del Plata.

Se instaló en Villa Gesell, inició una nueva relación sentimental y formó nuevamente una familia.

Fruto de esa nueva etapa nacieron dos hijos, entre ellos la pequeña que falleció durante la madrugada del lunes, hecho que ahora vuelve a colocar su nombre en el centro de una investigación judicial.

Aunque los antecedentes inevitablemente despertaron interés público, los investigadores insisten en que el nuevo expediente debe analizarse de manera independiente.

Hasta el momento no existen conclusiones oficiales sobre las causas del fallecimiento ni elementos que permitan vincular este hecho con los procesos judiciales del pasado.

Precisamente por esa razón, la causa fue iniciada como una averiguación de causales de muerte, una figura que permite avanzar con todas las diligencias necesarias antes de establecer cualquier hipótesis definitiva.

Durante los próximos días se espera que los especialistas realicen la autopsia correspondiente y elaboren los informes periciales que podrían aportar respuestas sobre el mecanismo que provocó la muerte de la niña.

También podrían sumarse estudios complementarios, análisis toxicológicos y otras pruebas médicas si así lo consideran necesario los expertos forenses.

Mientras tanto, los investigadores continúan reuniendo documentación clínica, reconstruyendo las últimas horas de vida de la menor y tomando declaraciones a las personas que puedan aportar información relevante para el expediente.

El caso generó una fuerte conmoción entre los vecinos de Villa Gesell, donde la noticia se difundió rápidamente debido a la corta edad de la víctima y a los antecedentes judiciales que rodean a su entorno familiar.

No obstante, las autoridades remarcan que cualquier conclusión deberá surgir exclusivamente de las pruebas científicas y de las actuaciones judiciales, evitando realizar interpretaciones anticipadas mientras la investigación permanece abierta.

Por ahora, la principal expectativa está puesta en los resultados de la autopsia, que podrían confirmar o descartar la hipótesis inicial planteada por la madre acerca de una posible broncoaspiración.

Hasta que esos estudios estén terminados, la muerte de la pequeña continúa siendo un caso bajo investigación, con la intervención de la Fiscalía y de los equipos forenses encargados de esclarecer qué ocurrió realmente durante las horas previas al trágico desenlace.