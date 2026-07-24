Detuvieron en EE.UU. al ex novio de Agostina Jalabert por el asesinato de la modelo

El procedimiento contó con la participación del U.S. Marshals Service, Interpol Washington, el área de Investigaciones de Seguridad Nacional y agentes de la Patrulla Fronteriza. Las autoridades no difundieron todavía detalles sobre el lugar exacto en el que se ocultaba ni sobre las actividades que realizaba en Estados Unidos.

La captura abrió una nueva etapa judicial. México deberá avanzar con los trámites correspondientes para conseguir su extradición y llevarlo ante los tribunales de Quintana Roo, donde se instruye la causa.

La acusación contra Juan Manuel Reverter

Juan Manuel Reverter con Agostina Jalabert.

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía mexicana, Reverter habría golpeado a Agostina en la cara y en distintas partes del cuerpo y luego ejercido presión sobre su cuello hasta provocarle la muerte.

La acusación sostiene que, tras el crimen, habría colocado un cinturón alrededor del cuello de la víctima para montar una escena y hacer creer que la joven se había quitado la vida. Esa hipótesis fue incorporada al pedido de captura internacional que permitió activar la alerta roja de Interpol.

El delito investigado puede recibir una pena de hasta 40 años de prisión, de acuerdo con la legislación penal de Quintana Roo citada por medios que siguieron el expediente.

La historia de Agostina Jalabert, del sueño a la muerte

Agostina Jalabert.

Agostina había nacido en Carmen de Patagones, en el límite entre la provincia de Buenos Aires y Río Negro. Se encontraba en México desde hacía aproximadamente seis meses y compartía un departamento en Playa del Carmen con su hermana Candela.

Tiempo después, Reverter viajó hasta allí con la intención de recomponer la relación sentimental que había mantenido con la joven. Según la familia, entre ambos existía un vínculo conflictivo y con antecedentes de violencia.

Durante la madrugada del 18 de febrero de 2023, Candela regresó al complejo de departamentos y descubrió que el código de acceso no funcionaba. En la guardia le informaron que durante la noche se habían escuchado disturbios y que la Policía había sido llamada en más de una oportunidad.

Cuando finalmente pudo entrar, Reverter le abrió la puerta y le preguntó dónde estaba Agostina. La perra de la víctima condujo a la joven hasta el baño, donde encontró a su hermana sin vida y con un cinturón alrededor del cuello.

Agostina Jalabert.

Por qué el caso fue investigado inicialmente como un suicidio

Las autoridades mexicanas manejaron en un primer momento la hipótesis de un suicidio. Sin embargo, la familia cuestionó desde el comienzo esa explicación y denunció irregularidades en la preservación de la escena y en las primeras actuaciones.

El departamento presentaba desorden, objetos rotos y señales compatibles con una situación violenta. Además, los allegados señalaron que la joven tenía hematomas y lesiones que no coincidían con la versión inicial.

Agostina Jalabert.

Los familiares contrataron especialistas forenses y recibieron la colaboración de abogados para revisar los informes médicos y reconstruir las últimas horas de Agostina. Esos análisis permitieron poner en duda la primera hipótesis y exigir que el expediente fuera investigado con perspectiva de género.

“Siempre tuvimos la sospecha de que la historia no era como la contaba el ahora buscado”, había expresado Germán Jalabert, tío de la víctima, cuando se activó la orden de captura internacional.

El giro de la investigación hacia un femicidio

Con el avance de las pericias, la Justicia mexicana determinó que las lesiones encontradas en el cuerpo eran incompatibles con una muerte autoinfligida.Los investigadores detectaron signos de presión en el cuello, golpes y hematomas, elementos que respaldaron la posibilidad de que Agostina hubiera sido atacada antes de que se montara la escena en el baño.

El expediente fue finalmente recaratulado como feminicidio y Reverter quedó señalado como el principal sospechoso. La Fiscalía de Quintana Roo pidió su captura internacional, pero la búsqueda formal mediante alerta roja se activó recién en enero de 2026.

La Justicia Federal de Viedma intervino ante el pedido mexicano y ordenó su detención con fines de extradición. Desde entonces, fuerzas de distintos países comenzaron a rastrear sus movimientos.

Tres años de reclamos de la familia

Durante todo este tiempo, los familiares de Agostina realizaron marchas, difundieron el caso y reclamaron que se investigara como un femicidio. También denunciaron que la demora en activar la búsqueda internacional había permitido que el acusado abandonara México y se mantuviera prófugo.

La emisión de la alerta roja fue recibida como un paso decisivo, aunque el entorno de la joven advirtió que el objetivo era conseguir la detención y el juzgamiento del sospechoso. El arresto en Oregón representa ahora el avance más importante desde el cambio de carátula.

Qué puede ocurrir después de la captura

Reverter deberá comparecer ante las autoridades judiciales estadounidenses. Paralelamente, México tendrá que presentar la documentación necesaria para sostener el pedido de extradición.

El trámite puede incluir audiencias, revisión de las acusaciones y recursos de la defensa antes de que se autorice el traslado a Quintana Roo.

En caso de ser extraditado, el acusado deberá enfrentar el proceso penal por el femicidio de Agostina Jalabert. Por el momento, no se informó cuánto tiempo podría demandar el procedimiento ni en qué centro de detención permanecerá alojado.