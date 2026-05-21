Zoe Bogach reapareció tras su cirugía mientras su ex, Manuel Ibero, besaba a Lola en Gran Hermano

Pero lo que más llamó la atención fue la frase que acompañó la publicación y que muchos interpretaron como una indirecta para su expareja, en plena revolución sentimental dentro de la casa. “ Yo recuperándome y ustedes esperando que opine de la temporada nueva de Cris Morena ”, escribió junto a la foto donde aparece vendada y descansando tras la intervención.

Zoe después de su operación

Cómo fue el beso de Manuel Ibero y Lola en Gran Hermano

Después de más de un mes fuera de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Lola Tomaszeuski logró regresar al juego gracias al repechaje y su vuelta no tardó en convertirse en uno de los momentos más fuertes de la gala. Quien quedó completamente revolucionado con el reencuentro fue Manuel Ibero, que apenas la vio ingresar no pudo contener la emoción delante de todos sus compañeros.

La tensión emocional se sintió desde el primer instante. Manu corrió directo hacia ella para abrazarla y dejarle en claro cuánto había significado su ausencia dentro de la casa. “Te extrañé todos los días. Gracias por volver. Te juro que estoy muy feliz. Qué lindo verte ”, le dijo al oído, visiblemente movilizado y sin poder ocultar la felicidad del reencuentro.

Lejos de esquivar el momento, Lola respondió con la misma intensidad y dejó ver lo importante que también había sido para ella volver a encontrarse con él dentro del reality. “Te extrañé mucho. Te lo prometí, que iba a volver. No lo puedo creer. ¡Qué locura! Te extrañé muchísimo ”, expresó la influencer mientras ambos se fundían en un abrazo que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Pero la historia no terminó ahí. Con el paso de las horas y ya nuevamente adaptados a la convivencia, la conexión entre ambos empezó a mostrarse cada vez más evidente. Entre charlas interminables, miradas cómplices y una cercanía constante, Manuel notó un detalle que no pasó desapercibido: Lola ya no llevaba puesto el anillo que le había regalado su novio antes de entrar al programa.

Cabe recordar que, tras abandonar el reality semanas atrás, decidió ponerle punto final a su relación amorosa luego de enterarse de supuestas infidelidades por parte de su entonces pareja. Desde ese momento, muchos seguidores comenzaron a especular con la posibilidad de que entre ella e Ibero existiera algo más que una amistad, especialmente por la cercanía que habían mostrado dentro de la casa.

Con el correr de la madrugada, la tensión entre ambos terminó escalando. Después de varios momentos de complicidad, charlas íntimas y gestos cada vez más evidentes, los participantes finalmente se dejaron llevar y protagonizaron un apasionado beso en la galería del jardín, una escena que no tardó en quedar expuesta por las cámaras del programa.