Fernanda Iglesias redobló su embestida contra Analía Franchín con un feroz tuit: "¡Me amenazaste!"

El fuerte cruce entre Fernanda Iglesias y Analía Franchín sumó un nuevo capítulo en las últimas horas y volvió a explotar en redes sociales.
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La periodista Fernanda Iglesias cruzó a su colega, Analía Franchín, en las redes sociales y la guerra entre ellas recrudece.
El fuerte cruce entre Fernanda Iglesias y Analía Franchín sumó un nuevo capítulo en las últimas horas y volvió a explotar en redes sociales.
Todo comenzó el lunes por la noche, después de que Franchín ganara el Martín Fierro 2026 como mejor panelista. Apenas terminó la ceremonia, Fernanda publicó un explosivo tuit contra su colega junto a la captura de un supuesto chat privado que habría recibido tiempo atrás.
"Así me amenazaba la 'mejor panelista' de la tele. En fin", escribió Iglesias en X. Junto al mensaje, compartió una captura donde se puede leer un fuerte texto atribuido a Analía Franchín: "Fernandita. Te dije que no me rompieras más las pelotas. Estás muy enferma. Y para explicarlo y alguien de salud mental haga algo por vos, si querés también pongo en mis historias como te cortaste las venas y rogaste desesperadamente a los programas que no lo contaran. También arrastrando a tu hija a hace lo mismo. Y por lo visto intentas hacer lo mismo con el pequeño que hoy estás enfermando. Yo conozco al Psiquiatra del portón rojo en donde varias veces te tuvieron que salvar. Y gracias a Dios que lo hicieron. Pero no estás siendo prolija con la Medicación y estás haciendo desastre".
El posteo rápidamente generó un enorme revuelo mediático y cientos de reacciones en redes sociales. Días después, Analía Franchín decidió responder indirectamente a la polémica y minimizó el conflicto con una frase breve pero contundente: "No puedo manejar la obsesión de otras personas".
Sin embargo, lejos de apagarse, la pelea volvió a escalar este jueves. En las últimas horas, Fernanda Iglesias citó públicamente la reacción de Franchín y redobló la apuesta con un nuevo mensaje dirigido directamente a la panelista. "Ninguna obsesión. Me amenazaste con hablar de mi salud mental, no te hagas la boluda Analía Franchín", disparó desde sus redes sociales y luego sumó: "Me aguanto todos los vueltos. No tengo muertos en el placard. Analía Franchín no puede decir lo mismo. Tengo data".
El nuevo intercambio volvió a instalar el conflicto en X, donde usuarios debatieron sobre el nivel de exposición del enfrentamiento y la difusión pública de temas sensibles vinculados a la salud mental. Mientras tanto, Analía Franchín todavía no volvió a responder tras el último mensaje de Fernanda Iglesias.
Analía Franchín se quebró en el escenario del Hotel Hilton al recibir el Martín Fierro 2026 como mejor panelista y dedicó sus primeras palabras a sus seres queridos. "Quiero agradecer a mi familia que me soportó muchas cosas. Los amo. Gracias a mis amigos por estar presentes y ser buenos críticos", expresó emocionada frente a todos los presentes durante la ceremonia organizada por APTRA.
El momento más conmovedor llegó cuando recordó a su madre, fallecida apenas un mes antes de la entrega de premios. "Hace un mes perdí a mi madre, que realmente era mi fan número uno y la crítica más zorra del mundo", confesó con la voz entrecortada. Además, también mencionó a su hermana y a su sobrina: "Cada vez nos quedamos más solitas, pero tenemos a todos arriba". Finalmente, cerró su discurso con una frase cargada de emoción: "Pese a todas las pérdidas, y como buena amante de la música, quiero decir que la vida felizmente me canta".