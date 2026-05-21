Fernanda Iglesias redobló su embestida contra Analía Franchín con un feroz tuit: "¡Me amenazaste!"

Sin embargo, lejos de apagarse, la pelea volvió a escalar este jueves. En las últimas horas, Fernanda Iglesias citó públicamente la reacción de Franchín y redobló la apuesta con un nuevo mensaje dirigido directamente a la panelista. "Ninguna obsesión. Me amenazaste con hablar de mi salud mental, no te hagas la boluda Analía Franchín", disparó desde sus redes sociales y luego sumó: "Me aguanto todos los vueltos. No tengo muertos en el placard. Analía Franchín no puede decir lo mismo. Tengo data".

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El nuevo intercambio volvió a instalar el conflicto en X, donde usuarios debatieron sobre el nivel de exposición del enfrentamiento y la difusión pública de temas sensibles vinculados a la salud mental. Mientras tanto, Analía Franchín todavía no volvió a responder tras el último mensaje de Fernanda Iglesias.

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¿Qué dijo Analía Franchín al ganar su Martín Fierro?

Analía Franchín se quebró en el escenario del Hotel Hilton al recibir el Martín Fierro 2026 como mejor panelista y dedicó sus primeras palabras a sus seres queridos. "Quiero agradecer a mi familia que me soportó muchas cosas. Los amo. Gracias a mis amigos por estar presentes y ser buenos críticos", expresó emocionada frente a todos los presentes durante la ceremonia organizada por APTRA.

El momento más conmovedor llegó cuando recordó a su madre, fallecida apenas un mes antes de la entrega de premios. "Hace un mes perdí a mi madre, que realmente era mi fan número uno y la crítica más zorra del mundo", confesó con la voz entrecortada. Además, también mencionó a su hermana y a su sobrina: "Cada vez nos quedamos más solitas, pero tenemos a todos arriba". Finalmente, cerró su discurso con una frase cargada de emoción: "Pese a todas las pérdidas, y como buena amante de la música, quiero decir que la vida felizmente me canta".