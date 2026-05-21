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En medio de las protestas y bloqueos en Bolivia, renunció el ministro de Trabajo de Rodrigo Paz

El ministro de Trabajo de Bolivia, Edgar Morales, presentó su renuncia en plena crisis política y social marcada por protestas, bloqueos y desabastecimiento, mientras el presidente Rodrigo Paz reconfigura su gabinete.

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En medio de la crisis

En medio de la crisis, el presidente Rodrigo Paz reconfigura su gabinete. (Foto: Reuters)

El ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Bolivia, Edgar Morales, renunció a su cargo en medio de la tensión social y política que atraviesa el país desde hace semanas. La salida se produjo en el marco de un reordenamiento del gabinete impulsado por el presidente Rodrigo Paz, quien enfrenta una creciente ola de protestas, bloqueos y problemas de abastecimiento en las principales ciudades.

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Se trata de un golpe de Estado que está en marcha, sostuvo el vicesecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau. (Foto: Reuters)

Pongo mi cargo a disposición. Quiero pacificar mi país. El presidente sabrá a quién nombrar en mi lugar”, declaró Morales al confirmar su dimisión.

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Quién es el nuevo ministro

En lugar de Morales, asumió Williams Bascopé Laruta. Durante el acto de asunción, sostuvo un mensaje de tono religioso y político en el que pidió acompañamiento para enfrentar el escenario de crisis.

“Solamente pido a Dios que nos ilumine con sabiduría, con justicia, y especialmente al señor presidente, y a quien nos habla, y ensombrezca a todos en el país. Son momentos difíciles, pero los podemos superar, porque el país es grande, porque el país se llama Bolivia”, expresó el nuevo funcionario, abogado constitucionalista y analista político.

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz agradeció la incorporación de Bascopé Laruta y volvió a insistir en la necesidad de sostener el diálogo con los distintos sectores sociales en conflicto.

“Quiero agradecer el hecho de que acepte este reto. Esta es una Bolivia diversa, una Bolivia que en el gobierno se expresa en esa diversidad”, señaló durante el acto oficial.

Bolivia protestas
Las protestas, que comenzaron como reclamos sectoriales y sindicales, derivaron en pedidos de renuncia contra el presidente. (Foto: Reuters)

Las protestas, que comenzaron como reclamos sectoriales y sindicales, derivaron en pedidos de renuncia contra el presidente. (Foto: Reuters)

En qué contexto se da la salida de Morales

La salida de Morales se da en un contexto de fuerte conflictividad social. En las últimas tres semanas, los bloqueos de rutas se extendieron hasta alcanzar los 40 puntos en todo el país, con especial impacto en los accesos a La Paz y El Alto. Las protestas, que comenzaron como reclamos sectoriales y sindicales, derivaron en pedidos de renuncia contra el presidente.

La situación generó consecuencias directas en la vida cotidiana. En varias ciudades se registraron aumentos en los precios de alimentos y combustibles, largas filas en los mercados y dificultades en hospitales por la falta de oxígeno medicinal.

Bolivia
En las últimas tres semanas, los bloqueos de rutas se extendieron hasta alcanzar los 40 puntos en todo el país. (Foto: Reuters)

En las últimas tres semanas, los bloqueos de rutas se extendieron hasta alcanzar los 40 puntos en todo el país. (Foto: Reuters)

Ante este escenario, el gobierno anunció un reordenamiento del gabinete y la creación de un Consejo Económico y Social con el objetivo de abrir una instancia de diálogo con “todas las personas y sectores”, incluyendo a los movilizados, aunque con exclusión de quienes promuevan la violencia. El presidente también descartó una eventual renuncia. “Estaré cinco años para reordenar el país”, afirmó.

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