En medio de las protestas y bloqueos en Bolivia, renunció el ministro de Trabajo de Rodrigo Paz

“Solamente pido a Dios que nos ilumine con sabiduría, con justicia, y especialmente al señor presidente, y a quien nos habla, y ensombrezca a todos en el país. Son momentos difíciles, pero los podemos superar, porque el país es grande, porque el país se llama Bolivia”, expresó el nuevo funcionario, abogado constitucionalista y analista político.

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz agradeció la incorporación de Bascopé Laruta y volvió a insistir en la necesidad de sostener el diálogo con los distintos sectores sociales en conflicto.

“Quiero agradecer el hecho de que acepte este reto. Esta es una Bolivia diversa, una Bolivia que en el gobierno se expresa en esa diversidad”, señaló durante el acto oficial.

Bolivia protestas Las protestas, que comenzaron como reclamos sectoriales y sindicales, derivaron en pedidos de renuncia contra el presidente. (Foto: Reuters)

En qué contexto se da la salida de Morales

La salida de Morales se da en un contexto de fuerte conflictividad social. En las últimas tres semanas, los bloqueos de rutas se extendieron hasta alcanzar los 40 puntos en todo el país, con especial impacto en los accesos a La Paz y El Alto. Las protestas, que comenzaron como reclamos sectoriales y sindicales, derivaron en pedidos de renuncia contra el presidente.

La situación generó consecuencias directas en la vida cotidiana. En varias ciudades se registraron aumentos en los precios de alimentos y combustibles, largas filas en los mercados y dificultades en hospitales por la falta de oxígeno medicinal.

Bolivia En las últimas tres semanas, los bloqueos de rutas se extendieron hasta alcanzar los 40 puntos en todo el país. (Foto: Reuters)

Ante este escenario, el gobierno anunció un reordenamiento del gabinete y la creación de un Consejo Económico y Social con el objetivo de abrir una instancia de diálogo con “todas las personas y sectores”, incluyendo a los movilizados, aunque con exclusión de quienes promuevan la violencia. El presidente también descartó una eventual renuncia. “Estaré cinco años para reordenar el país”, afirmó.