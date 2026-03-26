El Gobierno declaró organización terrorista al Cártel narco de Jalisco Nueva Generación

Esta decisión surge en un contexto de extrema debilidad para la organización criminal en la región. El pasado 22 de febrero, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fue abatido en un operativo de las fuerzas especiales en México.

El capo narco era considerado uno de los criminales más sanguinarios del continente y su paradero fue un misterio durante años hasta que el seguimiento a una de sus amantes se convirtió en la pista clave para localizarlo.

El Mencho México narco Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fue abatido en un operativo de las fuerzas especiales en México. (Foto: A24.com)

Qué implica declarar terrorista al CJNG

La inclusión en el RePET habilita una serie de medidas concretas:

Sanciones financieras

Restricciones operativas

Bloqueo de activos

Mayor control sobre movimientos vinculados al grupo

El objetivo, según se detalla, es limitar la capacidad de acción de la organización y evitar que el sistema financiero argentino sea utilizado con fines ilícitos.

Coordinación entre organismos clave

La decisión fue adoptada en conjunto por Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia, en un esquema de coordinación estatal.

Además, el Gobierno destacó que la medida refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, alineando a la Argentina con otros países que ya consideran al CJNG como organización terrorista.

El mensaje del Gobierno

En el comunicado, se indica que el presidente Javier Milei reafirmó su postura frente al crimen organizado: “Reconocer a los terroristas por lo que son”, señaló, al tiempo que recordó decisiones similares adoptadas respecto a otros grupos.

El texto también menciona antecedentes recientes en los que el Gobierno argentino avanzó en la misma línea con otras organizaciones internacionales.