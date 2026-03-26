El Gobierno declaró organización terrorista al Cártel narco de Jalisco Nueva Generación
La administración de Javier Milei oficializó la incorporación del cártel al registro de organizaciones terroristas, en una medida que habilita sanciones, bloqueos financieros y refuerza la estrategia contra el crimen organizado transnacional.
El Gobierno declaró al Cártel de Jalisco Nueva Generación como organización terrorista. (Foto: A24.com)
El Gobierno nacional declaró al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista. La medida fue comunicada oficialmente por la Oficina del Presidente y forma parte de una estrategia más amplia para combatir el crimen organizado transnacional.
El anuncio se realizó este 26 de marzo desde la Ciudad de Buenos Aires y establece la incorporación del CJNG al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia.
Una decisión con impacto internacional
El comunicado oficial señala que el CJNG, surgido en 2010 tras una escisión del Cártel de Sinaloa, se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, con presencia en México, operaciones en Estados Unidos y expansión en al menos 40 países, incluida la Argentina.
El Gobierno justificó la medida en base a informes que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional y vínculos con organizaciones terroristas, en línea con compromisos internacionales asumidos por el país.
El capo narco era considerado uno de los criminales más sanguinarios del continente y su paradero fue un misterio durante años hasta que el seguimiento a una de sus amantes se convirtió en la pista clave para localizarlo.
Qué implica declarar terrorista al CJNG
La inclusión en el RePET habilita una serie de medidas concretas:
Sanciones financieras
Restricciones operativas
Bloqueo de activos
Mayor control sobre movimientos vinculados al grupo
El objetivo, según se detalla, es limitar la capacidad de acción de la organización y evitar que el sistema financiero argentino sea utilizado con fines ilícitos.
Coordinación entre organismos clave
La decisión fue adoptada en conjunto por Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia, en un esquema de coordinación estatal.
Además, el Gobierno destacó que la medida refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, alineando a la Argentina con otros países que ya consideran al CJNG como organización terrorista.
El mensaje del Gobierno
En el comunicado, se indica que el presidente Javier Milei reafirmó su postura frente al crimen organizado: “Reconocer a los terroristas por lo que son”, señaló, al tiempo que recordó decisiones similares adoptadas respecto a otros grupos.
El texto también menciona antecedentes recientes en los que el Gobierno argentino avanzó en la misma línea con otras organizaciones internacionales.