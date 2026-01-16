Dos delincuentes fueron detenidos tras una increíble persecución luego de intentar huir a caballo
Los sospechosos tienen 14 y 16 años y la Policía logró capturarlos luego de seguirlos con un patrullero, en tanto, el hecho quedó registrado en un video que se hizo viral.
Dos delincuentes fueron detenidos tras una increíble persecución luego de intentar huir a caballo.
Dos adolescentes fueron detenidos en la localidad de Bernal, partido bonaerense de Quilmes, luego de protagonizar un insólito intento de fuga a caballo tras cometer un asalto. Pese a la maniobra, la Policía logró capturarlos luego de una persecución que incluyó patrulleros y que quedó registrada en un video filmado por un testigo.
El hecho ocurrió en las inmediaciones de la intersección de Dean Funes y Andrada, alrededor de las 19.10 del 13 de noviembre, cuando personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) de Quilmes acudió al llamado de un vecino que alertó sobre jóvenes que se desplazaban a caballo con presunta intención de cometer robos con armas blancas.
A los pocos minutos de arribar al lugar, los efectivos localizaron a tres jóvenes montados a caballo. Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar sobre el animal de mayor tamaño, iniciando una persecución por la zona.
Durante el operativo, que contó con la participación de un móvil de la fuerza bonaerense, un sargento logró sujetar desde la ventanilla del patrullero a dos de los jinetes y bajarlos del caballo. Como consecuencia de la maniobra y del peso del animal, el uniformado sufrió la fractura del dedo meñique de la mano derecha, aunque la acción permitió concretar la detención.
Los aprehendidos resultaron ser un adolescente de 16 años y otro de 14, ambos domiciliados en Quilmes, identificados por las iniciales M.T.A.S. y R.D.A..
La causa judicial y el destino de los caballos
Tras la detención, y por disposición de la jueza Julia Bottaso, se notificó la formación de una causa por “resistencia a la autoridad” y se ordenó la entrega de los menores a sus responsables legales. La investigación quedó a cargo de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, con intervención del Juzgado de Garantías en turno.
En paralelo, los caballos fueron trasladados al área de Zoonosis de la Municipalidad de Quilmes para su resguardo y evaluación veterinaria.
El reclamo de proteccionistas y el rescate de los animales
El operativo y el posterior rescate de los animales fueron destacados por proteccionistas de caballos de Quilmes, quienes difundieron las imágenes en redes sociales y aportaron detalles del estado de los equinos.
Desde la cuenta Caballos Quilmes denunciaron que los adolescentes golpeaban a la yegua para forzarla a correr más rápido durante la fuga y señalaron una situación de maltrato animal. Según relataron, un potrillo de apenas siete meses, con signos de desnutrición, corría desesperado detrás de su madre, acompañado por un poni anciano que intentaba protegerlo.
Los proteccionistas informaron que los cuatro caballos involucrados en ambos operativos fueron secuestrados y trasladados a su hospital, donde reciben atención veterinaria. La yegua, identificada como Zonda, se encuentra estable, con alimentación especial, y ya fue reunida con su cría y el animal adulto. Además, indicaron que una ecografía confirmó que la yegua está preñada, y que el futuro potrillo evoluciona favorablemente.