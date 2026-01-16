Dos delincuentes fueron detenidos tras una increíble persecución luego de intentar huir a caballo. 

Embed

Los aprehendidos resultaron ser un adolescente de 16 años y otro de 14, ambos domiciliados en Quilmes, identificados por las iniciales M.T.A.S. y R.D.A..

La causa judicial y el destino de los caballos

Tras la detención, y por disposición de la jueza Julia Bottaso, se notificó la formación de una causa por “resistencia a la autoridad” y se ordenó la entrega de los menores a sus responsables legales. La investigación quedó a cargo de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, con intervención del Juzgado de Garantías en turno.

En paralelo, los caballos fueron trasladados al área de Zoonosis de la Municipalidad de Quilmes para su resguardo y evaluación veterinaria.

Captura El momento de la captura.

El reclamo de proteccionistas y el rescate de los animales

El operativo y el posterior rescate de los animales fueron destacados por proteccionistas de caballos de Quilmes, quienes difundieron las imágenes en redes sociales y aportaron detalles del estado de los equinos.

Desde la cuenta Caballos Quilmes denunciaron que los adolescentes golpeaban a la yegua para forzarla a correr más rápido durante la fuga y señalaron una situación de maltrato animal. Según relataron, un potrillo de apenas siete meses, con signos de desnutrición, corría desesperado detrás de su madre, acompañado por un poni anciano que intentaba protegerlo.

Los proteccionistas informaron que los cuatro caballos involucrados en ambos operativos fueron secuestrados y trasladados a su hospital, donde reciben atención veterinaria. La yegua, identificada como Zonda, se encuentra estable, con alimentación especial, y ya fue reunida con su cría y el animal adulto. Además, indicaron que una ecografía confirmó que la yegua está preñada, y que el futuro potrillo evoluciona favorablemente.