Evangelina Anderson recordó el terrible momento que vivió cuando sus hijos casi se ahogan en el mar

Ayer también se dijo que Martín no se está haciendo cargo afectivamente. Al parecer, como dice que no tiene dónde vivir, sólo los lleva a merendar o comer afuera y los regresa a la casa de la madre. “No voy a hablar del tema. De esos temas no hablo nunca, lo digo siempre”.

“Mis hijos son prioridad en mi vida y trato de cuidar su salud mental, trato de no hablar de ellos”, siguió Eva. Por otro lado, sobre el posteo de su hija Lola contra su padre antes de Año Nuevo, no quiso hablar. La nena se reconcilió con su papá y todo marcha de maravilla entre ellos.

Por qué Martín Demichelis no querría ver a sus hijos

Luego de la resonante separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis, el exfutbolista atraviesa un período de fuerte exposición. A ese escenario se sumó recientemente un episodio que generó preocupación: un susto inesperado con sus hijos en una playa de José Ignacio, situación que requirió la rápida intervención del equipo de guardavidas y encendió las alarmas en el entorno familiar.

Sin embargo, en las últimas horas trascendió un nuevo foco de conflicto entre la expareja, esta vez vinculado directamente al cuidado de sus tres hijos en común: Bastián, Emma y Lola. Según se deslizó, el desacuerdo gira en torno a la organización cotidiana y a las responsabilidades parentales tras la ruptura.

La información fue revelada este jueves por Débora D’Amato en A la tarde (América TV), donde la panelista dio a conocer detalles del complejo momento que atraviesa el actual director técnico en su rol como padre. De acuerdo a lo expuesto en el ciclo que conduce Karina Mazzocco, Demichelis no contaría actualmente con un domicilio fijo, lo que dificultaría el cumplimiento del régimen acordado para compartir tiempo con sus hijos, y habría derivado en una nueva discusión con su expareja.

“Hablé con la abogada de Evangelina que me ayudó a entender los rumores”, explicó la panelista al introducir el tema. Luego agregó: “Todo lo que tiene que ver con chicos y lo económico para ambos abogados dicen que en lo económico hay faltantes, pero es un tema menor, que lo están tratando pero hay otras prioridades “.

En esa línea, la periodista profundizó: "El ruido mayor es que hoy quien se está haciendo cargo de la familia es Evangelina. Él lo que aduce es que no tiene dónde vivir, no tiene un lugar físico para que los chicos puedan compartir una noche".

Según se detalló en el programa, ante las obligaciones laborales de la modelo, Bastián, Emma y Lola “se quedan con la hermana” de Anderson, en su domicilio, una situación que dejó expuesta la escasa participación del ex River Plate en la dinámica diaria de los menores.

"Martín los va a buscar para ir a merendar nada más. La vida que hace hoy es de tío. Ella la pasa mal, siente que cumple sola el rol y no se siente acompañada por el padre de sus hijos", concluyó D’Amato, al describir el delicado escenario familiar que enfrenta la expareja.