El dólar oficial tuvo el mayor retroceso en dos meses: cuánto cayó en la última semana

El volumen operado en el mercado de contado alcanzó los u$s398,209 millones, mientras que en el segmento de futuros se negociaron u$s1.018 millones.

A cuánto cotizó el dólar

En el Banco Nación, el dólar minorista también acompañó la tendencia y bajó $15, hasta los $1.455, un nivel que no se veía desde noviembre. En el acumulado semanal, la caída fue de $35. Ya en el día de ayer había terminado en $1.470. Ese tipo de descenso no se visualiza desde noviembre.

city porteña-dolar-cotizacion.png Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 29 de julio.

Entre los tipos de cambio financieros, el dólar blue cerró en $1.505, el MEP descendió a $1.471,11 y el contado con liquidación avanzó levemente hasta los $1.517,54.

En el mercado de futuros, todos los contratos terminaron en baja. El contrato a fin de enero se ubicó en $1.450,50, el de febrero en $1.487 y el de marzo en $1.531.

Las compras del Banco Central

A pesar de las compras del Banco Central, las reservas brutas registraron una baja de u$s39 millones y cerraron en u$s44.607 millones. Desde el organismo explicaron que el retroceso respondió principalmente a la caída en la cotización de algunos activos que integran el stock, entre ellos el oro, que perdió 0,6%.

Banco Central 16 de enero

Además, no todas las adquisiciones de divisas impactan de manera inmediata en las reservas brutas. El efecto depende del origen de los dólares: aquellos que ya estaban depositados en el sistema financiero solo modifican la composición entre reservas brutas y netas, mientras que únicamente los ingresos provenientes del exterior incrementan el stock total.

En el balance semanal, las reservas brutas avanzaron apenas u$s211 millones, impulsadas principalmente por pagos de organismos multilaterales por alrededor de u$s200 millones.