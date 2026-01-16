El dólar oficial tuvo el mayor retroceso en dos meses: cuánto cayó en la última semana

Mientras el mercado sigue atento al nivel de las tasas de interés, que fue reforzado tras la última licitación, en la que el Gobierno debió convalidar un premio para asegurar el rollover de vencimientos.
En ese escenario, el Banco Central volvió a intervenir con compras en el mercado oficial y adquirió u$s125 millones. De este modo, acumuló diez jornadas seguidas con saldo positivo y lleva comprados cerca de u$s687 millones en lo que va de 2026.
El tipo de cambio mayorista bajó $23 y cerró en $1.430, el valor más bajo desde el 20 de noviembre. Así, quedó ubicado a más de 8% del límite superior de la banda cambiaria, fijado en $1.545,70. En el balance semanal, el dólar oficial retrocedió $35, lo que representa una caída del 2,4%, la mayor desde noviembre pasado.
El volumen operado en el mercado de contado alcanzó los u$s398,209 millones, mientras que en el segmento de futuros se negociaron u$s1.018 millones.
A cuánto cotizó el dólar
En el Banco Nación, el dólar minorista también acompañó la tendencia y bajó $15, hasta los $1.455, un nivel que no se veía desde noviembre. En el acumulado semanal, la caída fue de $35. Ya en el día de ayer había terminado en $1.470. Ese tipo de descenso no se visualiza desde noviembre.
Entre los tipos de cambio financieros, el dólar blue cerró en $1.505, el MEP descendió a $1.471,11 y el contado con liquidación avanzó levemente hasta los $1.517,54.
En el mercado de futuros, todos los contratos terminaron en baja. El contrato a fin de enero se ubicó en $1.450,50, el de febrero en $1.487 y el de marzo en $1.531.
Las compras del Banco Central
A pesar de las compras del Banco Central, las reservas brutas registraron una baja de u$s39 millones y cerraron en u$s44.607 millones. Desde el organismo explicaron que el retroceso respondió principalmente a la caída en la cotización de algunos activos que integran el stock, entre ellos el oro, que perdió 0,6%.
Además, no todas las adquisiciones de divisas impactan de manera inmediata en las reservas brutas. El efecto depende del origen de los dólares: aquellos que ya estaban depositados en el sistema financiero solo modifican la composición entre reservas brutas y netas, mientras que únicamente los ingresos provenientes del exterior incrementan el stock total.
En el balance semanal, las reservas brutas avanzaron apenas u$s211 millones, impulsadas principalmente por pagos de organismos multilaterales por alrededor de u$s200 millones.