Argentina participará de la misión Artemis II con la que la NASA regresará a la Luna

Del armado de Atenea también participaron el Instituto Argentino de Radioastronomia (IAR), la Comisión Nacional de Energia Atómica (CNEA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martin (UNSAM), y la Facultad de Ingenieria de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA).

Durante su operación en el espacio profundo, Atenea permitirá "validar tecnologias críticas para futuras misiones espaciales dándole información fundamental a la NASA". "Una vez en el espacio, Atenea medirá radiación en órbitas profundas, evaluará componentes para uso espacial, captará datos GPS para órbitas de transferencia geoestacionaria, y validará enlaces de comunicación de largo alcance", precisó el comunicado.

Desde la Casa Rosada destacaron que la inclusión del desarrollo argentino dentro de una misión tripulada de estas características demuestra el "alto nivel de las capacidades técnicas y operativas" del país.

"El desarrollo tecnológico y la investigación en asuntos estratégicos es la prioridad de la inversión en ciencia de este Gobierno, mientras se eficientizan los recursos a partir de la eliminación de gastos innecesarios en áreas sociales o politológicas", apuntaron.

