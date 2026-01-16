En vivo Radio La Red
Argentina
NASA
OFICINA DEL PRESIDENTE

Argentina participará de la misión Artemis II con la que la NASA regresará a la Luna

El Gobierno confirmó que el país integrará el programa Artemis II, que marcará el regreso de misiones tripuladas a la órbita lunar tras más de medio siglo

La NASA lanzó finalmente la misión Artemis

La NASA lanzó finalmente la misión Artemis, el primer paso para que el hombre regrese a la Luna (Foto: NASA)

La Argentina participará de la misión Artemis II de la NASA, el programa que prevé el regreso de vuelos tripulados a la Luna tras más de medio siglo. La confirmación llegó este viernes a través de un comunicado oficial difundido por la Oficina del Presidente que lleva la firma del presidente Javier Milei.

Investigadores identificaron que el asteroide 2024 YR4 se aproximará a la Luna en 2032

El lanzamiento está programado para el 6 de febrero y marcará la primera misión con astronautas hacia la órbita lunar desde el cierre del programa Apolo en 1972. En esta etapa inicial, la tripulación no descenderá en la superficie, sino que realizará una circunvalación completa alrededor de la Luna.

En el comunicado, el Gobierno informó que la misión alcanzará una distancia de 72.000 kilómetros, presentada como un "récord". Sin embargo, la distancia media entre la Tierra y la Luna es de unos 384.400 kilómetros y el mayor alejamiento registrado de seres humanos corresponde a la misión Apolo 13, que superó los 400.000 kilómetros.

Cómo participará Argentina

La participación argentina se materializará a través del microsatélite Atenea, desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONEA) junto con la empresa VENG S.A., con el aporte de organismos científicos y universidades públicas.

Del armado de Atenea también participaron el Instituto Argentino de Radioastronomia (IAR), la Comisión Nacional de Energia Atómica (CNEA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martin (UNSAM), y la Facultad de Ingenieria de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA).

Durante su operación en el espacio profundo, Atenea permitirá "validar tecnologias críticas para futuras misiones espaciales dándole información fundamental a la NASA". "Una vez en el espacio, Atenea medirá radiación en órbitas profundas, evaluará componentes para uso espacial, captará datos GPS para órbitas de transferencia geoestacionaria, y validará enlaces de comunicación de largo alcance", precisó el comunicado.

Desde la Casa Rosada destacaron que la inclusión del desarrollo argentino dentro de una misión tripulada de estas características demuestra el "alto nivel de las capacidades técnicas y operativas" del país.

"El desarrollo tecnológico y la investigación en asuntos estratégicos es la prioridad de la inversión en ciencia de este Gobierno, mientras se eficientizan los recursos a partir de la eliminación de gastos innecesarios en áreas sociales o politológicas", apuntaron.

Noticia en desarrollo...

Luis Caputo anunció que en 2025 se logró un superávit fiscal del 1,4% del PBI

