Por su parte, la cronista Mercedes Mora estuvo recorriendo el barrio donde ocurrió todo y en diálogo con Antonio, el damnificado, contó cómo fueron los hechos. “Uno me manoteo las llaves cuando intenté tirarla adentro de mi casa y el compañero me disparaba tiros, hasta que una bala me dio en el pie”.

Y aclaró, “todo fue de milagro porque realmente no me quiso matar, me tenía a un metro de distancia, y me podía haber dado en cualquier lado. Pero no me quiso matar, sí dominar”. Lo salvaron de la situación unos albañiles que estaban trabajando en la cuadra.