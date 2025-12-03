Hallan muertos a dos argentinos en España: gritos, una escena brutal y una dura hipótesis

En cuestión de minutos, el lugar se llenó de efectivos del Grupo de Homicidios y de la Policía Científica de la Policía Nacional, que realizaron la inspección ocular y comenzaron a levantar pruebas para reconstruir la secuencia de los hechos.

En vías de separación, pero viviendo juntos

Argentinos muertos en España 2 Una pareja argentina fue hallada muerta en un departamento de Alicante y la principal hipótesis apunta a un femicidio seguido de suicidio. (Foto: gentileza Todo Alicante)

De acuerdo con lo publicado por El País y medios locales como Diario de Alicante y Noticias Web Todo Alicante, la pareja atravesaba un proceso de separación, aunque aún compartían la vivienda. No existían antecedentes de violencia de género ni denuncias previas por agresiones, y tampoco había registros en el sistema Viogen, la base estatal que identifica y monitorea a agresores machistas.

Fuentes de la investigación señalaron a la agencia EFE que no hay indicios de que la mujer hubiera alertado antes sobre algún episodio violento. Ese dato, remarcan los especialistas, no invalida la hipótesis principal: un femicidio cometido en un contexto íntimo de ruptura, un patrón que se repite en numerosos crímenes machistas en España y en el mundo.

La secuencia que investiga la Policía

Argentinos muertos en España 4 Fuentes de la investigación señalaron que no hay indicios de que la mujer hubiera alertado antes sobre algún episodio violento. (Foto: gentileza Todo Alicante)

La principal línea de investigación indica que el hombre habría apuñalado a su pareja en medio de una discusión y luego, al ver lo ocurrido, se habría suicidado en el balcón. La violencia extrema del ataque y el modo en que se quitó la vida refuerzan esta hipótesis.

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Alicante, donde se realizarán las autopsias que permitirán determinar la mecánica exacta del ataque, la cantidad de puñaladas y los tiempos aproximados de cada muerte.

Los investigadores también comenzaron a analizar los teléfonos celulares, testimonios del entorno cercano y la dinámica familiar en los días previos al crimen. La presencia de una hija pequeña, que ahora quedó a cargo de familiares, es uno de los puntos más sensibles del caso.

Testimonios y gritos previos al crimen

Varios vecinos dijeron haber escuchado gritos de auxilio alrededor de las 17 horas. Algunos incluso relataron que se trató de un episodio breve, sin ruidos posteriores que indicaran una prolongada confrontación. La violencia del ataque habría sido rápida y letal.

La hermana de la víctima declaró que al ingresar vio el cuerpo de la joven tirado cerca de la puerta, lo que hace suponer que pudo haber intentado huir o pedir ayuda. Las heridas de arma blanca se concentran principalmente en la zona del tórax.

Un nuevo caso que sacude las estadísticas españolas

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informó en la red social X que “ya está estudiando el caso” y que se encuentra recabando información. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, expresó su “profunda preocupación” por un nuevo posible asesinato machista.

El caso no sólo generó impacto por su brutalidad, sino porque, de confirmarse la hipótesis, sería el asesinato machista número 42 en España en lo que va de 2025, y el 1.337 desde 2003.

Además, el hijo de la pareja pasaría a ser el menor número 23 que queda huérfano este año por violencia machista en el país.

Un dato alarmante que refuerzan las estadísticas oficiales: el 65,9% de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España durante 2025 eran extranjeras, una tendencia en ascenso que preocupa a las organizaciones sociales y a los organismos de prevención.

Quién era la víctima y qué se sabe de su familia

La mujer, de 29 años, había llegado a España en busca de mejores oportunidades laborales junto a su pareja, con quien mantenía una relación desde hacía varios años. Si bien convivían, allegados mencionaron que la separación estaba prácticamente definida y solo restaba formalizar el proceso.

La hija de ambos, de tres años, se encontraba en la guardería al momento del crimen y ahora está bajo el cuidado de familiares. Los especialistas en violencia intrafamiliar suelen remarcar que la presencia de niños pequeños en este tipo de crímenes profundiza el trauma social, familiar y comunitario.

El avance de la causa

El juzgado de guardia de Alicante quedó a cargo del expediente. Forenses, psicólogos y peritos comenzarán en las próximas horas a delinear el informe oficial que permitirá confirmar el femicidio y cerrar la investigación. Sin embargo, como suele ocurrir en casos donde el agresor se suicida, la causa quedaría archivada una vez determinado el hecho.

Mientras tanto, la comunidad argentina en Alicante organizó grupos de contención y asistencia para la familia de la víctima y para acompañar a la menor, cuya situación legal y de tutela deberá ser definida por la autoridad judicial.