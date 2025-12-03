La Justicia investiga el vínculo del clan Sena con un joven que desapareció en Chaco en 2017
Luego de ser encontrados culpables del femicidio de Cecilia Strzyzowski, ahora tratan de establecer sus responsabilidades en la ausencia de Elvis Martín Benítez, quien por ese entonces tenía 16 años y su cuerpo nunca apareció.
En medio del clima de tensión que atraviesa Resistencia por el juicio contra el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, volvió a cobrar relevancia otra causa que lleva ocho años sin respuestas: la desaparición de Elvis Martín Benítez, un adolescente de 16 años cuyo paradero se desconoce desde 2017. La Justicia chaqueña investiga ahora si el joven podría haber sido enterrado en un campo vinculado a Marcela Acuña, César y Emerenciano Sena.
La desaparición ocurrió el 22 de diciembre de 2017, cuando Elvis salió de su casa rumbo a la vivienda de su abuela, situada a unas 20 cuadras del centro de Resistencia. El plan era que permaneciera allí hasta la Nochebuena, cuando su madre y su hermana iban a reunirse con él. Sin embargo, el joven nunca llegó. La abuela aseguró que no estaba al tanto de su visita y la familia radicó la denuncia esa misma noche.
La causa, caratulada como “averiguación de paradero”, está a cargo de la fiscal Rosana Soto. Durante años no hubo avances: Elvis no tenía celular ni redes sociales, lo que dificultó cualquier rastro de sus últimos movimientos. Su mamá, Erika Mabel Romero, asegura que desde entonces va “todos los días” a la Fiscalía en busca de novedades, sin éxito.
Pero en 2023, tras el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la investigación comenzó a moverse nuevamente. Testigos se presentaron para declarar sobre un presunto vínculo entre Elvis y César Sena, condenado por el crimen de Cecilia. Según los relatos, ambos se conocían del barrio y mantenían una relación de “compinches”, aunque el adolescente no militaba en el movimiento piquetero liderado por los Sena.
La hipótesis que relaciona el caso con el clan Sena
En los últimos días, la madre de Cecilia, Gloria Romero, aseguró públicamente que Elvis estaría enterrado en un campo de la familia Sena. Sus declaraciones provocaron que la Procuración dispusiera un refuerzo institucional para la causa: ahora colaborará la Fiscalía de Coordinación de Chaco, a cargo de Noelia Encinas, junto al equipo de Soto.
“Ahora todo empezó nuevamente. La madre de Cecilia dijo que Elvis estaba en un campo de los Sena, que lo dieron de comer a los chanchos. A raíz de eso comenzó la investigación”, relató Erika Romero a Infobae. También mencionó que un imputado de la causa Strzyzowski, Obregón, habría trasladado al adolescente.
La madre del joven explicó que en un primer momento jamás vinculó a los Sena con la desaparición de su hijo: “Mi hijo pertenecía a un movimiento social, pero no al de ellos. Cuando me preguntaban, decía que no tenía nada que ver. Pero después empezaron a surgir cosas”.
El contexto actual y la posibilidad de un vínculo previo
A partir de los nuevos testimonios, la Justicia analiza si Elvis y César Sena pudieron coincidir en marchas o actividades sociales. Según la hipótesis, la cercanía entre distintos movimientos sociales en Resistencia hacía habitual que sus integrantes se cruzaran en cada movilización.
“Todas las agrupaciones se encontraban cada vez que había una marcha. Por eso no se descarta que se conocieran”, dijo la madre del adolescente.
La causa vuelve a estar activa luego de años de estancamiento, impulsada por nuevas declaraciones y por el impacto del caso Strzyzowski en la provincia. La Justicia aguarda más testimonios y evaluará si corresponde realizar búsquedas en los campos vinculados al clan Sena.