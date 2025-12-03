La Justicia investiga el vínculo del clan Sena con un joven que desapareció en Chaco en 2017. 

clan-sena El clan Sena, culpables del femicidio de Cecilia Strzyzowski.

La hipótesis que relaciona el caso con el clan Sena

En los últimos días, la madre de Cecilia, Gloria Romero, aseguró públicamente que Elvis estaría enterrado en un campo de la familia Sena. Sus declaraciones provocaron que la Procuración dispusiera un refuerzo institucional para la causa: ahora colaborará la Fiscalía de Coordinación de Chaco, a cargo de Noelia Encinas, junto al equipo de Soto.

“Ahora todo empezó nuevamente. La madre de Cecilia dijo que Elvis estaba en un campo de los Sena, que lo dieron de comer a los chanchos. A raíz de eso comenzó la investigación”, relató Erika Romero a Infobae. También mencionó que un imputado de la causa Strzyzowski, Obregón, habría trasladado al adolescente.

AGLYVG3HDNB2HC5L3S6FAYXA4A Elvis Martín Benítez.

La madre del joven explicó que en un primer momento jamás vinculó a los Sena con la desaparición de su hijo: “Mi hijo pertenecía a un movimiento social, pero no al de ellos. Cuando me preguntaban, decía que no tenía nada que ver. Pero después empezaron a surgir cosas”.

El contexto actual y la posibilidad de un vínculo previo

A partir de los nuevos testimonios, la Justicia analiza si Elvis y César Sena pudieron coincidir en marchas o actividades sociales. Según la hipótesis, la cercanía entre distintos movimientos sociales en Resistencia hacía habitual que sus integrantes se cruzaran en cada movilización.

“Todas las agrupaciones se encontraban cada vez que había una marcha. Por eso no se descarta que se conocieran”, dijo la madre del adolescente.

La causa vuelve a estar activa luego de años de estancamiento, impulsada por nuevas declaraciones y por el impacto del caso Strzyzowski en la provincia. La Justicia aguarda más testimonios y evaluará si corresponde realizar búsquedas en los campos vinculados al clan Sena.