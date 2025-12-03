En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
viuda negra
Crimen
Lanús

Así detuvieron a "Cachorra", la viuda negra prófuga por el crimen del veterano de Malvinas

La buscaban por un homicidio en el barrio porteño de San Cristóbal ocurrido hace un año y medio. La joven, de 29 años, fue arrestada en plena calle.

Así detuvieron a Cachorra

Así detuvieron a "Cachorra", la viuda negra prófuga por el crimen del veterano de Malvinas. 

Tras 546 días de fuga, la Policía detuvo en Lanús a Micaela Vargas, conocida como “Cachorra”, la viuda negra acusada del homicidio agravado de José David Silva, un veterano de Malvinas de 61 años que mantenía una relación sentimental con ella. La joven, de 29 años, fue arrestada en plena calle mientras caminaba con su nueva pareja, que quedó paralizado al ver el operativo.

Leé también Viudas negras: las imágenes de los turistas drogados en plena playa con la técnica "Cenicienta"
Las viudas negras, en versión carioca. Con la caipirinha como bebida clave. (Foto: A24.com)

La captura ocurrió este miércoles en el cruce de avenida 9 de Julio, entre Pergamino y Luján, en Lanús Este. Oficiales de la DDI Quilmes la redujeron al piso y la trasladaron para quedar a disposición del juez Martín Yadarola, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4.

El homicidio ocurrió el 5 de junio de 2024 en un departamento de la avenida San Juan al 1300, en San Cristóbal. Silva fue encontrado al día siguiente por la Policía de la Ciudad tirado en el baño, sobre un charco de sangre, con siete heridas cortopunzantes en el cuello y el rostro.

La autopsia determinó que murió por una hemorragia masiva y que el séptimo cuchillazo fue el mortal: seccionó la arteria carótida y la vena yugular.

Según la causa, Vargas llegó esa noche al departamento junto a su cómplice y pareja, Leandro Damián Díaz (35). Silva, que creía que “Cachorra” era su novia, les abrió la puerta sin sospechar nada. Cuando se dirigió al baño, ambos lo atacaron en un espacio tan reducido que no tuvo posibilidad de defenderse.

Embed

Tras asesinarlo, se llevaron el celular, la billetera y $165.000 que la víctima tenía para reparar su auto. La escena fue manipulada: el bidet quedó abierto y obstruido con toallas, y el cuchillo usado fue hallado junto a las manos del hombre.

La investigación: cámaras, celulares y el rastro que reveló el plan

Las cámaras de seguridad, los registros telefónicos y los testimonios de vecinos fueron claves. Una mujer declaró haber visto a Silva el día del crimen acompañado por una joven y un hombre robusto. Otros vecinos confirmaron que el empleado de consorcio mantenía una relación con una chica apodada “Cachorra”.

El análisis de comunicaciones consolidó la hipótesis:

  • El celular de Silva tuvo actividad en su domicilio y luego registró movimientos hacia La Matanza.
  • El teléfono de Vargas mostró desplazamientos sincronizados.
  • La línea de Díaz tuvo múltiples comunicaciones con la de Vargas y estuvo ubicada cerca de la escena.

Ambos estaban señalados por actuar bajo la modalidad “viuda negra”, robando y seduciendo a víctimas para después atacarlas.

HVWUP3IE6ZFM5CORN7ULJP3RRY
D&iacute;az, el c&oacute;mplice de "Cachorra" atrapado en Chaco.&nbsp;

Díaz, el cómplice de "Cachorra" atrapado en Chaco.

El primer detenido: Díaz cayó en Chaco tras vivir en la calle

El 3 de octubre pasado, la policía capturó a Díaz en Resistencia, Chaco, durante un control policial. Había abandonado la vivienda donde se escondía en Formosa y estaba viviendo en la calle. Fue procesado con prisión preventiva por homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y con el fin de cometer otro delito, y se le trabó un embargo por $20 millones.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
viuda negra Crimen Veteranos Islas Malvinas
Notas relacionadas
Narcos, viudas negras, traición y masacre: la trama del Triple Crimen que expone la estructura narco en Argentina
Impactante giro en la causa del psicólogo torturado por "viudos negros" en Palermo
Atacó a su ex pareja, fue detenido y en la cárcel encontró el peor final

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar