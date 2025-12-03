Así detuvieron a "Cachorra", la viuda negra prófuga por el crimen del veterano de Malvinas
La buscaban por un homicidio en el barrio porteño de San Cristóbal ocurrido hace un año y medio. La joven, de 29 años, fue arrestada en plena calle.
Así detuvieron a "Cachorra", la viuda negra prófuga por el crimen del veterano de Malvinas.
Tras 546 días de fuga, la Policía detuvo en Lanús a Micaela Vargas, conocida como “Cachorra”, la viuda negra acusada del homicidio agravado de José David Silva, un veterano de Malvinas de 61 años que mantenía una relación sentimental con ella. La joven, de 29 años, fue arrestada en plena calle mientras caminaba con su nueva pareja, que quedó paralizado al ver el operativo.
La captura ocurrió este miércoles en el cruce de avenida 9 de Julio, entre Pergamino y Luján, en Lanús Este. Oficiales de la DDI Quilmes la redujeron al piso y la trasladaron para quedar a disposición del juez Martín Yadarola, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4.
El homicidio ocurrió el 5 de junio de 2024 en un departamento de la avenida San Juan al 1300, en San Cristóbal. Silva fue encontrado al día siguiente por la Policía de la Ciudad tirado en el baño, sobre un charco de sangre, con siete heridas cortopunzantes en el cuello y el rostro.
La autopsia determinó que murió por una hemorragia masiva y que el séptimo cuchillazo fue el mortal: seccionó la arteria carótida y la vena yugular.
Según la causa, Vargas llegó esa noche al departamento junto a su cómplice y pareja, Leandro Damián Díaz (35). Silva, que creía que “Cachorra” era su novia, les abrió la puerta sin sospechar nada. Cuando se dirigió al baño, ambos lo atacaron en un espacio tan reducido que no tuvo posibilidad de defenderse.
Embed
Tras asesinarlo, se llevaron el celular, la billetera y $165.000 que la víctima tenía para reparar su auto. La escena fue manipulada: el bidet quedó abierto y obstruido con toallas, y el cuchillo usado fue hallado junto a las manos del hombre.
La investigación: cámaras, celulares y el rastro que reveló el plan
Las cámaras de seguridad, los registros telefónicos y los testimonios de vecinos fueron claves. Una mujer declaró haber visto a Silva el día del crimen acompañado por una joven y un hombre robusto. Otros vecinos confirmaron que el empleado de consorcio mantenía una relación con una chica apodada “Cachorra”.
El análisis de comunicaciones consolidó la hipótesis:
El celular de Silva tuvo actividad en su domicilio y luego registró movimientos hacia La Matanza.
El teléfono de Vargas mostró desplazamientos sincronizados.
La línea de Díaz tuvo múltiples comunicaciones con la de Vargas y estuvo ubicada cerca de la escena.
Ambos estaban señalados por actuar bajo la modalidad “viuda negra”, robando y seduciendo a víctimas para después atacarlas.
El primer detenido: Díaz cayó en Chaco tras vivir en la calle
El 3 de octubre pasado, la policía capturó a Díaz en Resistencia, Chaco, durante un control policial. Había abandonado la vivienda donde se escondía en Formosa y estaba viviendo en la calle. Fue procesado con prisión preventiva por homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y con el fin de cometer otro delito, y se le trabó un embargo por $20 millones.