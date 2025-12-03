Así detuvieron a "Cachorra", la viuda negra prófuga por el crimen del veterano de Malvinas. 

Según la causa, Vargas llegó esa noche al departamento junto a su cómplice y pareja, Leandro Damián Díaz (35). Silva, que creía que “Cachorra” era su novia, les abrió la puerta sin sospechar nada. Cuando se dirigió al baño, ambos lo atacaron en un espacio tan reducido que no tuvo posibilidad de defenderse.

Tras asesinarlo, se llevaron el celular, la billetera y $165.000 que la víctima tenía para reparar su auto. La escena fue manipulada: el bidet quedó abierto y obstruido con toallas, y el cuchillo usado fue hallado junto a las manos del hombre.

La investigación: cámaras, celulares y el rastro que reveló el plan

Las cámaras de seguridad, los registros telefónicos y los testimonios de vecinos fueron claves. Una mujer declaró haber visto a Silva el día del crimen acompañado por una joven y un hombre robusto. Otros vecinos confirmaron que el empleado de consorcio mantenía una relación con una chica apodada “Cachorra”.

El análisis de comunicaciones consolidó la hipótesis:

El celular de Silva tuvo actividad en su domicilio y luego registró movimientos hacia La Matanza.

El teléfono de Vargas mostró desplazamientos sincronizados.

La línea de Díaz tuvo múltiples comunicaciones con la de Vargas y estuvo ubicada cerca de la escena.

Ambos estaban señalados por actuar bajo la modalidad “viuda negra”, robando y seduciendo a víctimas para después atacarlas.

Díaz, el cómplice de "Cachorra" atrapado en Chaco.

El primer detenido: Díaz cayó en Chaco tras vivir en la calle

El 3 de octubre pasado, la policía capturó a Díaz en Resistencia, Chaco, durante un control policial. Había abandonado la vivienda donde se escondía en Formosa y estaba viviendo en la calle. Fue procesado con prisión preventiva por homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y con el fin de cometer otro delito, y se le trabó un embargo por $20 millones.