Como en los autitos chocadores: manejaba borracho, rebotó entre autos y terminó contra una vivienda

Un automovilista protagonizó una peligrosa secuencia al volante: circuló totalmente alcoholizado, chocó cuatro autos estacionados y terminó incrustado contra el frente de una casa. Tenía 2,45 g/l de alcohol en sangre

Alcoholizado y con maniobras peligrosas

Alcoholizado y con maniobras peligrosas, terminó incrustado en una casa: tenía 2,45 g/l de alcohol en sangre

Un insólito y peligroso episodio ocurrió en el barrio porteño de Villa del Parque, donde un hombre que manejaba completamente alcoholizado chocó cuatro autos estacionados y luego terminó incrustado en el frente de una vivienda. El hecho, registrado por cámaras de seguridad, ocurrió este miércoles pasadas las 23 en Pedro Lozano al 3700.

De acuerdo con fuentes policiales, fueron los vecinos quienes alertaron al 911, alarmados por las maniobras temerarias del conductor, que circulaba en un Ford Territory. Según testigos, el hombre manejaba de forma errática, realizando movimientos bruscos y peligrosos que hacían temer que pudiera atropellar a alguien.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa cómo, en un intento por maniobrar marcha atrás, el conductor pierde completamente el control del vehículo y choca contra cuatro autos estacionados. Afortunadamente, no había ocupantes dentro de ninguno de ellos.

Lejos de detenerse después de la colisión múltiple, el hombre aceleró nuevamente y terminó embistiendo de lleno el frente de una casa ubicada en la esquina, generando un estruendo que fue escuchado por toda la cuadra.

A pesar del violento impacto, no hubo heridos, y la vivienda solo sufrió daños menores sin riesgo de derrumbe.

El test de alcoholemia confirmó el cuadro: 2,45 g/l en sangre

Al llegar al lugar, los efectivos de la Policía de la Ciudad solicitaron una ambulancia del SAME para evaluar al conductor. Aunque presentaba signos evidentes de intoxicación etílica, no tenía heridas graves y no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Una vez constatado su estado de salud, se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado contundente: 2,45 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces el límite permitido en la Ciudad de Buenos Aires (0,5 g/l para conductores particulares).

Con ese nivel de alcohol, el hombre se encontraba en un estado de intoxicación grave, con reflejos prácticamente nulos y total incapacidad para manejar.

El auto fue secuestrado y el conductor enfrentará multas y sanciones

A raíz del resultado del test, la Policía secuestró el vehículo y labró las infracciones correspondientes. En la Ciudad, manejar con más de 1 gramo de alcohol en sangre es considerado una contravención, por lo que el conductor podría enfrentar:

  • Multas económicas elevadas, que pueden superar el millón de pesos.
  • Inhabilitación temporal para conducir.
  • Obligación de realizar cursos de seguridad vial.
  • Posible derivación a la Justicia contravencional.

La causa continúa en manos de la Justicia porteña, que deberá definir las sanciones y evaluar la responsabilidad del conductor en los daños ocasionados.

