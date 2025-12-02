Cayó con una alcoholemia de 2,24 y dio una insólita justificación: "Él estaba..."

Entre otros datos que brindó, sostuvo que el viaje lo hacían desde Santa Rosa, La Pampa, con destino a la ciudad de Buenos Aires, lo que representa una distancia de 600 kilómetros aunque el control interrumpió el viaje.

Después del chequeo y la propia confesión del conductor, se le retuvo la licencia de conducir y se le labró una acta por la infracción cometida. La sanción administrativa por manejar con presencia de alcohol en sangre es de $1.700.000. Además, la intervención de la Justicia podría incluir la inhabilitación para conducir hasta dos años.

El peligro del alcohol al volante

Según los registros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en 2024 se contabilizaron en Argentina 4.054 personas fallecidas en 3.394 siniestros viales, una cifra que consolida la tendencia descendente iniciada en 2017, cuando se alcanzó el pico de 5.611 muertes. Con la única excepción de 2022, año en el que se produjo un leve repunte, el país exhibe actualmente el nivel más bajo desde 2008, salvo por el atípico 2020 marcado por la reducción de la circulación durante la pandemia.

Los datos muestran que el 22,1% de los accidentes involucró conductores con alcoholemia positiva.

El Observatorio Vial de la Dirección Nacional de la ANSV, en su informe integral correspondiente a 2023, reveló que el 69,7% de las personas que ingresaron a guardias hospitalarias después de un siniestro reconoció haber consumido bebidas alcohólicas en las seis horas previas. Además, el 69,8% admitió haber tomado dos tipos de bebidas alcohólicas distintas o combinado alcohol con un ansiolítico.

Entre quienes declararon haber bebido antes del incidente, predominan los hombres (26,4%) y las personas de 35 a 49 años (23,9%). Detrás aparecen los conductores de 26 a 34 años (22,9%) y los menores de 25 (21%).

El estudio también analizó la relación entre consumo de alcohol y gravedad de las lesiones. En conductores de autos, el 14,3% sufrió heridas graves, el 42,9% moderadas y el 37,1% leves. En motociclistas, el 12% terminó con lesiones graves, el 55,2% con moderadas y el 32,2% con leves.

En lo que va del año, la ANSV realizó 76.062 controles de alcoholemia, en los que se inspeccionaron 3.262.137 vehículos y se detectaron 11.916 resultados positivos, apenas el 0,4%. Ese porcentaje, que contrasta con los indicadores de los estudios, vuelve a poner en debate la efectividad de los operativos, muchas veces evitados por los conductores al conocer de antemano su ubicación.

Actualmente, 18 provincias aplican la Ley de Alcohol Cero al volante: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero, San Luis, Tierra del Fuego y Tucumán.